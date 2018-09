Trump: Belezúgtunk egymásba Kim Dzsongunnal

Donald Trump, aki 2016 novemberi megválasztása óta gyakorlatilag abba se hagyta kampányát, és mostanában is rendszeresen tart kampánygyűléseket, szombaton Nyugat-Virginiában tartott egyet, ahol most éppen az Észak-Koreával folytatott diplomáciája részleteibe avatta be közönségét.

"Eleinte nagyon durva volt a retorika. De nagyon jó a kapcsolatunk. Háborúba indultunk volna Észak-Korea ellen, ez készült történni" - mondta, hogy aztán legalább ennyire koherensen folytassa. "Remekül voltunk. Ez nagyon nagy probléma volt. Tudják, mi volt érdekes? Amikor bementem, nagyon kemény voltam. Ő is nagyon kemény volt. És ez így ment, amíg aztán hirtelen bele nem zúgtunk egymásba, oké? Nem, tényleg. Gyönyörű leveleket írt nekem. Nagyszerű leveleket. És szerelmesek lettünk" - mondta.

"Tudják mi lesz, azt fogják mondani, hogy Donald Trump azt mondta, szerelmesek lettek, hát ez szörnyű" - utánozta azt, ahogy szerinte a kommentátorok szörnyülködni fognak azon, hogy "nem elnökies" a viselkedése. "Mindig mondom, hogy elnökinek lenni annyira könnyű. Csak akkor nem tízezrek várakoznának a teremből kiszorulva, hanem csak kétszázan hallgatnának itt elől" - foglalta össze viselkedése, politikája és létezése lényegét. Trump amúgy Kim Dzsongunnal folytatott júliusi csúcstalálkozója emlékeit idézte fel. Akkor Trump váratlanul nagy engedményeket tett Észak-Koreának, amely viszont a CIA szerint azóta is folytatja fegyverprogramjait, és melynek külügyminisztere éppen szombaton jelentette be az ENSZ-ben, hogy amíg az USA szankciókkal bünteti, addig nem bízik az Egyesült Államokban, és ha nincs bizalom, akkor nem lesz leszerelés se. (Via BBC)