A CEU megkezdte az engedélyek beszerzését a Bécsbe költözéshez

Pénteken a CEU rektora, Michael Ignatieff körlevelet küldött az egyetem oktatóinak és hallgatóinak arról, hogy bár az intézmény szeretne Budapesten maradni, de ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal, kénytelenek lesznek Ausztriába költözni:

„Amennyiben a magyarországi helyzetünk nem oldódik meg, mindegyik programunkat a bécsi kampuszunkon fogjuk oktatni, amelyhez a szükséges engedély beszerzése már folyamatban van az illetékes amerikai oktatási hivatallal (Middle States Commission on Higher Education) együttműködésben”

Ugyanakkor biztosították a hallgatókat és az oktatókat arról, hogy a CEU minden körülmények között folytatja oktatási és tudományos tevékenységét, és minden oktatási programja elérhető lesz 2019 szeptemberében.



Ignatieff a levélben megemlítette azt is, hogy rendelkezésükre állnak a megfelelő források az egyetem bécsi működéséhez, bármelyik forgatókönyv is lép életbe.

Michael Ignatieff, a Central European University (CEU) elnök-rektora Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ha az egyetemnek Bécsbe kellene költöznie, akkor a tanulmányaikat már korábban megkezdett hallgatók Budapesten maradnak a 2019-20-as es tanévre, csak az új diákok kezdenek Bécsben.



A rektor hozzátette, hogy a Bécsbe költözésről szóló terveiket még nem véglegesítették, de a legfontosabb lépésekkel, így az oktatási helyszín, és a szükséges akkreditáció biztosításával hamarosan elkészülnek. Tervezik, hogy felvesznek egy új bécsi projektmenedzsert, aki minden tanszékkel és szervezeti egységgel egyeztet, és elkészíti az erre az esetre szóló tervet.



Ha úgy alakul, hogy mégis Budapesten marad a CEU, akkor a projektmenedzser feladata lesz a Bécsben tervezett két alapképzés, és egy mesterképzés 2020-as elindításával, és az ott meghirdetendő egyéb oklevelet nem adó képzésekkel kapcsolatos ügyintézés.

A magyar kormány eddig annak ellenére sem írta alá az CEU budapesti működését biztosító megállapodást, hogy New York Állam Oktatási Hivatala igazolta a magyar kormányzat számára, hogy a CEU a hivatal által regisztrált oktatási tevékenységet folytat New York államban, amit az akkori oktatási államtitkár, Palkovics László személyesen is megtekintett. Vagyis az egyetem elvileg teljesítette a tavaly átírt törvényben megszabott feltételeket, de amikor erről kérdezték Szijjártó Péter mégis úgy tett, mintha nem is tudná, milyen megállapodást kellene aláírnia a kormánynak.

Navracsics Tibor oktatásért felelős uniós biztos az Euractivnak adott interjújában pénteken azt mondta, mélyen érdekelt abban, hogy a CEU Budapesten maradjon, és reméli, hogy az intézmény együtt tud működni a kormánnyal.