Szijjártó úgy tett, mintha nem tudná, milyen megállapodást kellene aláírnia a kormánynak a CEU működéséről

Szijjártó Péter tegnap az ATV-ben beszélt a CEU-ról, amely a Sargentini-jelentésről folytatott strasbourgi vitának is az egyik kulcskérdése volt. A riporteri kérdésre, hogy továbbra is elzárkóznak-e minden kompromisszum elől, akár azt is kockáztatva, hogy az EU megvon támogatásokat, a külügyminiszter visszakérdezett:

Az itt végignézhető beszélgetés vége felé sok szó esik még erről, de a kérdésben nem tájékozott néző számára nem lesz sokkal világosabb a kép.

A CEU most közleményben próbálja tisztázni, nem először, mi történt eddig és mire várnak:

Ahogyan azt a CEU és más források is nyilvánosságra hozták, New York Állam Oktatási Hivatala igazolta a magyar kormányzat számára, hogy a CEU a hivatal által regisztrált oktatási tevékenységet folytat New York államban.



Az ezt megerősítő levelet 2018. júniusában már nyilvánosságra hoztuk. A CEU oktatási tevékenységének további bővítéséről augusztusban értesítette a magyar tisztségviselőket a New York-i hivatal.



Szintén ismert, hogy 2018. áprilisában az akkori oktatási államtitkár, Palkovics László és Altusz Kristóf helyettes államtitkár által vezetett magas rangú küldöttség látogatta meg a CEU New York állambeli oktatási helyszínét.



Altusz Kristóf már 2017. szeptemberében jelezte New York-i tárgyalópartnereinek, hogy a két fél között a CEU kérdésében létrejött megállapodástervezet véglegesnek tekinthető, és hogy a magyar kormány nem kíván további módosításokat eszközölni a szövegen.



A CEU több alkalommal is felszólította a magyar kormányzatot, hogy írja alá a megállapodást, amellyel biztosíthatná az egyetem budapesti működését, beleértve a CEU működésének szerves részét képező amerikai akkreditációjú programokét is.



Válaszul Szijjártó Péter külügyminiszter utalásaira, miszerint a CEU „privilégiumokat” élvezett vagy vár el, ismét kijelentjük, hogy a CEU mindig is betartotta a magyar törvényeket, és megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2017. tavaszán elfogadott módosításában előírt feltételeknek is - írják, és hozzáteszik, hogy „a CEU továbbra is nyitott arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassa a magyar kormány tagjaival, és olyan megoldást találjon, amely biztosítja az egyetem budapesti működését.”