Lapértesülések szerint Putyin kitüntette a Szripal-mérgezésben részt vevő, most leleplezett orosz kémet

A Bellingcat nevű oknyomozó portál hétfő este közölte, hogy azonosították a második orosz férfit is, akit Szergej Szkripal orosz dezertőr exkém és lánya megmérgezésével gyanúsítanak. Ez a férfi Dr. Alekszander Jevgenyijevics Miskin.



A Bellingcat szerint Putyin korábban Oroszország Hőse kitüntetést is adományozott Miskinnek, és még egy fotó is készült arról hogy a kém kezet ráz az orosz elnökkel. A portál szerint a képet Miskin nagymamája buszkén mutogatta is a helyieknek az Oroszország Arhangleszki Kerületében lévő Lojga faluban, ahonnan Miskin is származik. Igaz, miután a Bellingcat szaglászni kezdett a faluban, a néni egyszerűen eltűnt.

Alekszander Miskin Alekszander Petrov álnéven, hamis útlevéllel utazott Angliába márciusban egy másik GRU-tiszttel, Anatolij Csepigával. Szergej Szkripalt épp a kinntartózkodásuk idején mérgezték meg. Az orosz állam Miskin és Csepiga elleni vádakra úgy reagáltak, hogy a két férfi csak a híres toronyórát ment megnézni Salisburybe, ahol Szkripal is élt. (Guardian)