Putyin katonákat és rakétákat küldött Líbiába a brit hírszerzés szerint

Egy Theresa May miniszterelnöknek szóló brit hírszerzési jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök katonákat küld és rakétákat telepít Líbiába. A hírszerzés vezetői szerint az orosz elnök célja, hogy a szíriaihoz hasonló helyzetet teremtsen a szintén évek óta polgárháborútól sújtott Líbiában, és jobb zsarolási pozícióra tegyen szert a nyugati hatalmakkal szemben azzal, hogy akadályozhatja a líbiai rendezést.

Líbia az Európát érintő migrációs válság szempontjából is kiemelt jelentőségű, ugyanis a működésképtelenné vált állam gyakorlatilag képtelen védeni a saját határait, és védeni a Földközi-tengeri partszakaszát.

A The Sun értesülései szerint a brit hírszerzés úgy tudja, az orosz katonai hírszerzés beosztottjai és a Szpecnaz kommandósai már Líbiába vannak, és két orosz katonai bázis már most is működik a líbiai partvidéken, az egyik Tobrukban, a másik Bengáziban. Ezek a britek szerint jelenleg a Wagner Group nevű orosz bérhadsereg álcája alatt működnek.

A jelentésben az áll, hogy az oroszoknak már most is lehetnek a bázisokon hajók és tengeralattjárók ellen bevethető Kalibr rakéták, és SZ–300-as nagy hatómagasságú légvédelmi rakétarendszerek is.

Az oroszok a líbiai polgárháborúban már eddig is Kalifa Haftar tábornokot támogatták pénzzel és felszereléssel. Haftar jelenleg Líbia keleti részének ura, orosz segítséggel pedig könnyedén megszerezheti a partvidéket is. Ha pedig a part Haftar és orosz támogatóinak ellenőrzése alá kerül,

gyakorlatilag csapként nyithatják és zárhatják a Líbiából Olaszország felé irányuló tömeges migrációt.

A brit hírszerzés szerint Putyin Líbiában is azt a forgatókönyvet követi, amit Szíriában és a Krímben: ha megfelelő kontroll nélküli területet lát, oda kiterjeszti a befolyását, és azon keresztül igyekszik a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni a nyugati szövetségi rendszerre. Líbia egyébként azután süllyedt polgárháborúba, hogy a nyugati szövetségi rendszer államai elmozdították az országot korábban uraló csoportokat többé-kevésbé rendezett szövetségben tartó Moammer Kadhafi diktátort a posztjáról, abban bízva, hogy demokratikus átalakulás jön. De, mint látjuk, nem az jött.

A britek azért is tartanak az oroszok líbiai tárnyerésétől, mert egy orosz tengerészeti bázis Líbiában a brit flotta földközi-tengeri és gibraltári pozícióit is veszélyeztetheti. A brit hírszerzés minél gyorsabb nyugati ellenlépéseket javasolt, ezekre azonban a The Sun forrásai szerint nincs igazán sok esély. (The Sun)