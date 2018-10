Vizsgálja a titkosszolgálat a Black Cube akcióját, és várják a finn hatóságok megkeresését a balti szigeteket felvásárló orosz üzletember ügyében

Januárban járta be a sajtót ez a Black Cube-os történet, amit a Magyar Időkben Bayer Zsolt írt, én a mai bizottsági ülésre meghívtam magát Bayer Zsoltot, ő nem élt ezzel a lehetőséggel. (...) Erről az ügyről annyi tájékoztatást adott az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy jelenlegi is vizsgálat alatt van, jelenleg is vizsgálják a külföldi titkosszolgálatok jelenlétét ebben az ügyben