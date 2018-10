Totális mozgósítás: Rihanna is felszólította a rajongóit, hogy regisztráljanak a választásra

Taylor Swift politikai coming outja után Rihanna is felszólította a követőit az Instagramján, hogy regisztráljanak a novemberi időközi választások előtt. Előtte már Chance the Rapper és John Legend is beszállt a mozgósító kampányba.



Fotó: Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

„Jó reggelt Amerika. Ki van már ébren ma reggel. És ki van ébren?”- írta az énekesnő a 65 millió követőjének, és az üzenethez mellékelte a különböző államokban érvényes regisztrációs határidőket, mivel 14 államban aznap volt az utolsó lehetőség. Azt írta nekik, az a legnagyobb felelősség, hogy irányítsák a jövőjüket, a jövő pedig most kezdődik.



Miután Taylor Swift arra biztatta a követőit, hogy a Tennessee államban induló demokrata jelöltre szavazzanak, az ott élők rekordszámban regisztrálnak szavazásra. (BBC)