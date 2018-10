A kormány elkezdte a külföldieknek is tolni az itthon már jól ismert, migránsozós propagandát

„Ideje felrázni Brüsszelt!” – üzeni a trumpista reklámok stílusában készült kormányzati Facebook-videó, amit Kovács Zoltán kormányszóvivő osztott meg először, és ami a liberálisok frakcióját vezető – és egyébként nem is Brüsszelben, hanem a strasbourgi Európai Parlamentben dolgozó – Guy Verhofstadtot támadja.

A videó annyit állít, hogy sok migráns érkezett Európába 2015 óta, és hogy a kontinensen több száz támadás történt, nőtt a bűnözés, Verhofstadt pedig még több migránst akar betelepíteni, ennek alátámasztására egy félmondatot vágnak be tőle, ami annyi, hogy „szükségünk van a migrációra”.



„Védjük meg Európát!” – zárul a videó, de az nem derül ki, hogy mire gondolnak, hogyan kéne ezt megtenni. Vélhetően kiderül a kampány egyik következő részéből. Az „Ez veszélyes!” vagy „Ez felháborító!” hazai üzenet angol megfelelője: „Ez meggondolatlan!”



Ezzel a primitív üzenettel, ami szándékosan összemos dolgokat – és utal rá, de valójában nem mondja ki egyértelműen (nem úgy, mint itthon) azt, hogy a terrortámadásokat bevándorlók követték el – új szintre lépett az itthon már jól ismert migránsozós kormánypropaganda: már az egész EU-hoz szólva igyekeznek megszólítani a bevándorlásellenes erőket az EP-választásra készülve.

Érthető, hogy a kormány elsőnek a belga Verhofstadtot szemelte ki, aki korábban többször is hangot adott annak a véleményének, hogy az EU nem finanszírozhatja tovább az illiberalizmust, mert megengedhetetlen, hogy az illiberális elitek az európai adófizetők pénzén gazdagodjanak, és azt is írta, hogy Magyarországot és Lengyelországot most nem vennék fel az EU-ba.