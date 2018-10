Eljött a perc, elkezdik kitakarítani a Nagy csendes-óceáni szemétszigetet

Ami nem is olyan régen még egy idealista tinédzser utópisztikus elképzelése volt, mára valósággá vált: alig két órával ezelőtt tweetelték ki, hogy minden készen áll arra, hogy egy különleges módszerrel szabadítsák meg az óceánt a szeméthegytől. Kedden már írtuk, hogy a gigantikus szemétszedő háló megérkezett rendeltetési helyére.

A The Ocean Cleanup projektről májusban írtunk, akkor még arról volt szó, már nyáron kezdődhetnek a munkálatok. Kis csúszással, de most finisbe ért a program. Az egészet egy még mindig csak 23 éves holland fiatal, Boyan Slat találta ki, aki 16 éves korában elment nyaralni Görögországba, és búvárkodás közben feltűnt neki, hogy a vízben több a műanyagszemét, mint a hal. Ezután nagyon kalandos úton eljutott odáig, hogy végül a The Cleanup prototípust az Északi-tengeren tesztelték, a tanulságok levonása után pedig lényeges változtatásokat hoztak a szerkezeten. (Ekkor döntöttek úgy, hogy lehorgonyzott helyett lebegő rendszert építenek.) Idén május 11-én már a szemétsziget környékén is tesztelték egy 120 négyzetméteres területen.

Az óceánon hánykolódó szeméthegyek - bár hosszú távon az emberiség számára is roppant veszélyesek - elmondhatatlanul nagy károkat okoznak az óceán élővilágában. A szemét, főleg a műanyag mintegy 700 faj életét veszélyezteti. A szeméthalomban ringatózó halászhálókba rendszeresen gabalyodnak teknősök és delfinek, sok állat pedig összetéveszti az apró hulladékot az élelemmel, így alultápláltak lesznek, de sokszor közvetlenül a mérgező szemét elfogyasztása okozza halálukat. A víz felszínéről táplálkozó teknősök és madarak ugyanígy járnak.



A mostani munkálatoknak köszönhetően, ha minden jól megy, 2050-re akár az egész szemétsziget eltűnhet.