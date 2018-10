Banksy a teljes képet le akarta darálni az árverésen, csak bedöglött az iratmegsemmisítő

Banksy szerdán megjelentetett egy videót, amiből kiderült, hogy Sotheby's aukcióján valójában teljesen le akarta darálni a Lufis lány című képét, csakhogy a keretbe épített iratmegsemmisítő elakadt. Pedig korábban tökéletesen működött.

A videóból az is kiderül, hogy Banksy egy távirányítóval aktiválta a papírdarálót, amikor egy európai gyűjtő megnyerte a licitharcot egy 1,04 millió fontos (386 millió forintos) ajánlattal.

A kép most már a Love is in the Bin címet viseli. Az árverést szervező Sotheby's szakértői a történteket úgy értékelték, hogy Banksy nem elpusztította egy képét, hanem egy újat alkotott. Ezt végül a vevő is elfogadta, és kifizette az 1,04 millió fontot. (Guardian)