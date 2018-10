Lázár megtiltaná a 2020 után születőknek, hogy cigit vegyenek

„Aki nem tud leszokni róla, az jobb, hogy ha el sem kezdi. Kivételesen most nem a cigarettáról van szó, hanem a hatalomról”- kezdte az előadását Lázár János a Tobacco Hungary siófoki konferenciáján, ahol meghirdette a Füstmentes Magyarország programját. A tervei szerint aki 2020 után születik, akkor sem vehetne dohányterméket, amikor már betöltötte a 18-at.

A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztossá kinevezett Lázár szerint a cél, hogy Magyarország belátható időn belül füstmentessé váljon. Szerinte a csökkenő tendenciák ellenére még mindig sok, hogy 2,5 millió ember vallja magát dohányosnak az országban. Beszélt arról is, hogy évente 20-22 ezer ember a dohányzás következményei miatt hal meg Magyarországon. Hozzátette, hogy Magyarország értelmetlenül veszít el 55 és 65 év közötti munkavállalókat, akiknek többsége vagy daganatos és szívérrendszeri betegségben hal meg, és közülük sokan a dohányzás következményeitől szenvednek.

Lázár úgy látja, hogy a dohányzásnak nincsenek nyertesei, mert ár a dohányosnak és a környezetének is, valamint az adott ország költségvetésének is, mert többet kell költeni a károk enyhítésére, mint amennyi a dohányzásból befolyik.

Ezért Lázár szerint a dohányzás nem tekinthető sem emberi, sem politikai alapjognak. Hozzátette, hogy a dohányzás szabad gyakorlása sérti a többiek egészséges élethez való jogát.

Végül arra jutott, hogy a következő lépés az lehet, hogy jogi, állami eszközökkel teljesen meg kell szüntetni a dohányzást.

Ezért azt kezdeményezi a kormánynál, hogy akik 2020 után születnek, már ne vehessenek dohányterméket Magyarországon. Még akkor sem, ha már betöltötték a 18-at. Ehhez akár alkotmányt is módosítana.

Hozzátette, hogy ez nem érintené azokat, akik már dohányoznak, vagy 2020 előtt születtek. Szerinte ez korrekt felkészülési időt biztosít arra az időszakra, amikor ez a rendelkezés életbe lépne. Úgy számol, hogy a folyamat végén Magyarország dohánymentes ország lehet.

Ugyanakkor ezen kívül még további szigorításokat is szükségesnek tart. Ezért az új típusú dohánytermékek engedélyezését sem támogatja, sőt betiltaná ezeket.

Valamint a gépjárművekben való dohányzást is teljesen betiltaná.

Ezt is javasolni fogja a kormánynak. A társasházaknak is több jogot adna a gangokon és az erkélyeken való dohányzással kapcsolatban. Így a lakóközösség akár dönthetne úgy is, hogy közös helyiségekben vagy a társasházban korlátozza a dohányzást.

Lázár a trafiktörvényt is felülvizsgáltatná a kormánnyal. Szeretné, ha a háromezer fős körzethatárokat négyezresre bővítenék.



Még ebben a kormányzati ciklusban bevezetné az egységes csomagolást is.



Javaslatot tesz arra is, hogy a kormány hozzon létre egy erős, összevont felügyeleti hatóságot a feketepiac visszaszorítására.



Ugyanakkor a tiltások és szigorítások mellett a megelőzésről is beszélt. A nikotinfogyasztás visszaszorítására egy olyan programot is akar, amire 2019-ben, vagyis már a cselekvési terv előkészítési szakaszában 2 milliárd forintot biztosítana a kormány. Ez alapvetően óvodai, iskolai és középiskolai programokra vonatkozna.

Lázár János megfontolandónak tartja azt az ötletet is, hogy a munkaadóknak több járulékot kelljen fizetnie azok után, akik nem vesznek részt az állam által biztosított szűrővizsgálatokon. Vagy esetleg a dolgozónak kellene többet fizetnie maga után.