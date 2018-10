Szaúd-Arábia beismerte, hogy az isztambuli konzulátus épületében gyilkolták meg az ellenzéki újságírót

Szaúd-Arábia szombaton elismerte, hogy Dzsmál Hasogdzsi (Jamal Khashoggi) meghalt az isztambuli szaúdi főkonzulátuson - jelentette az SPA szaúdi állami hírügynökség, hozzátéve, hogy az újságíró dulakodás következtében vesztette életét. Ennek nyomán eltávolították posztjáról a titkosszolgálat helyettes vezetőjét, Szaúd-Arábia pedig "mélységes sajnálatát" fejezte ki a történtek miatt.

Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte a történteteket, de egyben hozzátette, hogy Szaúd-Arábia egy jelentős szövetségese az Egyesült Államoknak, és a most bejelentett vizsgálat eredményét az első fontos lépésnek nevezte az ügyben. Egy rendezvényen beszélve elmondta, hogy az esetleges szankciók kérdése még mindig nem került le az asztalról, ugyanakkor kitért arra is, hogy egy ilyen lépésnek hatása lenne az amerikai gazdaságra is, ráadásul szükségük van a szövetségesükre, hogy ellensúlyozza a régióban Iránt. Újságírók kérdésére, hogy hitelesnek tartja-e a szaúdiak verzióját a történtekről, Trump elmondta, hogy igen.

Dzsmál Hasogdzsi 2014-ben Fotó: MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP

A szaúdi híradás szerint az arab-félszigeti ország főügyészsége a nyomozás eddigi eredményei alapján jutott arra a következtetésre, hogy az október 2-án eltűnt ellenzéki újságíró valóban az isztambuli szaúdi konzulátuson lelte halálát, mégpedig azért, mert összetűzésbe keveredett az ott tartózkodó személyek egy csoportjával. A CNN hírtelevízió úgy tudja, hogy a férfit megfojtották. Az SPA szerint a főügyészség jelezte, hogy folytatódik a nyomozás, tizennyolc szaúdi állampolgárt őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatosban.

A szaúdi főügyész arról is tájékoztatta az állami médiát, hogy Szaúd al-Kahtani királyi tanácsadót és Ahmed Aszirit, a titkosszolgálat helyettes vezetőjét azonnal eltávolították tisztségéből, miután a nyomozás eredményei szerint bebizonyosodott, hogy Dzsamál Hasogdzsi az isztambuli konzulátuson halt meg.

Az ellenzéki újságíró halálának körülményeit vizsgáló bizottságot Mohamed bin Szalman trónörökös vezeti majd - erről rendelkezett a szaúdi uralkodó, aki javaslatot tett a titkosszolgálat átszervezésére is. Ez utóbbi is feladata lesz a bizottságnak, amelyben a belügy- és a külügyminiszter, valamint a hírszerzés és a belbiztonsági hivatal főnökei is helyet foglalnak. A testület egy hónapot kapott arra, hogy jelentést készítsen az elvégzett munkáról.

A Reuters idézett egy név nélküli szaúdi tisztviselőt, aki arról beszélt, hogy a trónörökös bin Szalman koronaherceg nem tudott a konkrét műveletről, csupán azt az általános rendelkezést ismerte, hogy a királyságot bírálókat vissza kell juttatni az országba. A tisztségviselő azt is elmondta: nem tudni, hova kerülhetett a holttest, miután azt egy helyi kapcsolatnak átadták. Annak mindenesetre semmi jele, hogy a főkonzulátuson lennének a maradványok.

Pár napja viszont török hatósági forrásokra hivatkozva a New York Times arról írt, hogy a Hasogdzsi meggyilkolásával kapcsolatba hozott szaúdi gyanúsítottak közül többen is a koronaherceg szűk kíséretéhez tartoztak.

A nap folyamán Szaúd-Arábia mélységes sajnálatát fejezte ki Dzsamál Hasogdzsi megölése miatt - jelentette szombaton a szaúdi állami hírügynökség. Egy szaúdi külügyminisztériumi forrás szerint - aki ugyancsak az SPA idézett - Rijád a jövőben kész mindent megtenni a hasonlóan "súlyos hibák" megelőzése érdekében. E forrás szerint a szombaton hozott intézkedések a szaúdi vezetésnek azt a szándékát tükrözik, hogy megóvják az ország lakosságának az épségét és biztonságát.

A szaúdi abszolút monarchiát élesen bíráló Hasogdzsi október 2-án tűnt el, miután bement az isztambuli szaúdi főkonzulátusra, hogy a közelgő esküvőjéhez szükséges dokumentumokat intézze. Török menyasszonya az épületnél várta, de nem látta kijönni.

Hang- és videofelvételekre hivatkozó török sajtóbeszámolók, valamint neve elhallgatását kérő török tisztségviselőktől származó amerikai értesülések alapján Hasogdzsit a főkonzulátuson brutális módszerekkel meggyilkolták. Szaúd-Arábia ezt korábban tagadta. (MTI, BBC, Reuters)