Ausztria lezárja a magyar határátkelők felét az autósok előtt

60 határátkelő közül 35-nél megtiltotta a motorok és személyautók átkelését Ausztria Magyarországgal határos Burgenland tartománya - írja a heute.at-re hivatkozva az Index.

A határokat nem zárják le, gyalog, biciklivel, sőt lóval és traktoron is átjárhatóak maradnak, de speciel autóval pont nem.

Az ok a lap szerint az, hogy a tartományban szeretnék átirányítani a forgalmat a nagyobb átkelőhelyekre, ugyanis a határ melletti kisebb településen, illetve a kisebb átkelő mellett élőket zavarják a Burgenland és Magyarország között ingázó magyarok.

A rendeletet nem most fogalmazták, de immáron táblák is jelzik az új szabályt, és bírsággal is számolnia kell annak, aki ennek ellenére a nem kívánt átkelőn halad át Ausztriába (vagy épp Magyarország felé).

A büntetés is osztrák léptékű: akár 2180 euró, azaz 700 ezer forint is lehet. (Index)