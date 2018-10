Újranyitják az egyik leghíresebb strandot a Fülöp-szigeteken, de betiltják a bulizást

A Fülöp-szigetek egyik apró szigete, Boracay fehér homokos strandjait a 70-es években kezdték felfedezni a turisták, és hamar az ország egyik legkedveltebb turistacélpontja lett. A kínai középosztály felemelkedésével pedig még súlyosabb lett a helyzet. 2018 áprilisában már 600-nál is több hotel üzemelt a szigeten, amelyek jelentős része egyszerűen csak a tengerbe engedte a szennyvizét, aminek többek közt nagyon csúnya algaburjánzás is lett az eredménye. Ennek hatására is közölte ekkor Rodrigo Duterte elnök, hogy Boracay olyan pöcegödör lett, amit most már muszáj lesz kitakarítani.

A teljesen beépített Boracay 2018 áprilisában Fotó: NOEL CELIS/AFP

Ezért úgy döntöttek, hogy a takarítás idejére fél évig teljesen lezárják a szigetet. Ekkor derült ki az is, hogy sok szállodának még az engedélyei sincsenek rendben.

A sziget pénteken nyit újra a turisták előtt, de ezentúl jelentős korlátozásokkal fog csak üzemelni. Egyszerre nem lehet több 19 ezer turistánál és 15 ezer főnyi személyzetnél Boracayon, és naponta maximum 6405 fő érkezhet, tilos lesz a parton a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint az éjjeli bulik is, amiknek Boracay a hírnevét köszönhette.

Ezen kívül a jetskizést és a vízisportokat is betiltják egy időre, a homokvárépítést pedig szabályozzák a strandokon. (Bloomberg)