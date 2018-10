A közmédiának 2 milliót kell fizetnie Juhásznak, és 4 adásban is be kell mondaniuk, hogy nem mondtak igazat

Az ellenzéki politikus a Facebookon jelentette be, hogy pénteken a Fővárosi Ítélőtáblán a közmédia ellen pert nyert, így a közszolgálati médiának 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetnie Juhásznak, emellett négy adásban is le kell közölniük a híradóval egy időben, hogy nem mondtak igazat.

A közmédia és a Fidesz-közeli médiabirodalom azt terjesztette, hogy Juhász Péter az elítélt Portik Tamásnak dolgozott. A Magyar Idők és az Origo is elismerte, hogy Juhász nem dolgozott Portiknak, és a Juhászt – egy elítélt zsarolót megszólaltatva – rágalmazó TV2 is elbukta a pereket. (Ez is egyike volt annak a 100 óriási hazugságnak, amit kigyűjtöttünk az udvaribolondmédiából.)

Juhász a videóban azt mondta, másodfokon, jogerősen nyert, fellebbezésnek helye nincs.