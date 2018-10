A fideszes médiabirodalom 100 hazugsága

Németh Szilárd 50 hablatyolása és Orbán Viktor 100 hazugsága után itt van 100 darab az udvaribolond-média legnevetségesebb, leglátványosabb kamuzásai közül.



Persze mind csak addig vicces, amíg eszedbe nem jut, mennyi pénzedet költötték el arra, hogy a lehető legképtelenebb álhírekkel, csúsztatásokkal, rágalmakkal és hazugságokkal próbáljanak hülyére venni. Vagy ha arra gondolsz, hány embernél érték el a céljukat.

A cikk 4 oldalas, az alján lehet lapozni. Jó szórakozást!

Az állami milliárdokból működő, központilag irányított kormánypárti médiagépezet évek óta totális háborút visel a valóság ellen. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerűen minden hírt a Fidesz szemszögéből mutatnak be, és azokat a részleteket hangsúlyozzák, amik a kormány álláspontját támasztják alá, hanem úgy, hogy kontrollálatlanul, folyamatos önismétléssel termelik a valóságtól teljesen elrugaszkodott, minimális alappal sem rendelkező hazugságokat.

Ezekből most csak százat gyűjtöttem össze – ráadásul nem is súlyozva, hiszen ekkora képtelenségek esetében lehetetlen volna –, de a százas lista így is elég bizonyítékkal szolgál arra, amire pár éve még nem számítottunk volna: az, hogy az ország fejest ugrik a tébolyba, nemcsak tragikus, hanem végtelenül vicces is.

A cikkbe csak a nyilvánvaló hazugságok fértek bele. Nem említjük az olyan, szintén vicces, de csak bakinak számító bénázásokat, mint amikor véletlenül nem az újságíró Gergely Zsófiát, hanem a Négy Mancs Alapítványnál programvezetőként dolgozó névrokonát mutatták be a lejárató anyagukban. Az sem fért ide, hogy a Pesti Srácok Soros György – korábban még folyamatos nőzéssel vádolt – fiáról azt hitte, hogy a „barátjával” ott vonult a Budapest Pride-on, hiszen itt legalább beismerték, hogy tévedtek.

Az olyan történeteket sem számítjuk ide, mint amikor a Mandiner arról írt népmesékből ismert stílusban, hogy szomorú volt a bácsi a vonaton, mert a Békemeneten nem tudta megvédeni a hazáját egy külföldi újságíró előtt, vagy amikor egy homoszexualitását nyíltan vállaló liberális, akinek titkolnia kell, hogy a Fideszre szavazott, névtelenül írt a Figyelőnek olvasói levelet arról, hogy Orbán megmentette a jogállamot. (Az utóbbi állítás egyértelműen nem igaz.) Ugyanígy – bármilyen valószerűtlen is az állítás – annak is ki kellett maradnia, hogy a Békemeneten sorosista provokátorok hátulról megtámadták Habony sajtósait, és összetörték a tábláikat, de erről a pont semmilyen felvételt sem tudtak készíteni. Gyanús, hogy semmi sem igaz belőlük, de ez bizonyíthatatlan, így – akármilyen viccesek is – itt nincs helyük.

1. Migránsok 10 ezrei várják a kvótanépszavazás végeredményét, ha érvénytelen lesz, megindulnak

A kvótanépszavazás érvénytelen lett, mégsem indultak meg az országba tömegek, amivel a szavazás napján a közmédia egész nap riogatott.

2. Soros megölte volna az anyját

Soros György korábban az eutanázia legalizálásáról és az amerikai egészségügyi reformról elkészített, Open Society Foundation megjelent tanulmányban írt arról, hogy az édesanyja beköltözött egy eutanáziát elősegítő intézménybe, és ekkor ajánlotta fel, hogy segít neki meghalni, mert „ennyivel tartozott neki”, bár ezt alapvetően nem szívesen tette volna meg, és örült, hogy az anyja végül nem vette el a saját életét, mert így az egész család vele lehetett, miközben felkészült a halálra. A TV2 Tények című műsorában ezt nem részletezték, egyszerűen annyit állítottak, hogy Soros megölte volna az anyját.

3. Hadházy Ákos lenullázta, meghurcolta és kizsigerelte a szomszédját, ráadásul rövidnadrágban, ízléstelenül orgonált

Ezt a minden elemében nevetséges sztorit hónapokon át építették fel, és a választás előtt érkezett el a csúcspont.

4. EURÓPA 2017 – Ezt akarjuk? Allahu akbar! ☠

Ez valószínűleg kevésbé a vicces, inkább a súlyosan társadalomellenes hazugságok közé tartozik: a választás előtti hetekben a TV2 és az Origo mellett egy rakás apró, új migránsellenes Facebook-oldal és a Youtube-csatorna is tömeges, rasszista agymosást folytatott őrjöngő arabok és feketék hamisított videóival.

Egy jellemző videó úgy nézett ki, hogy EURÓPA 2017 felirat alatt fekete fiatalok ütnek meg egy idős nőt, és az eredetileg hang nélküli videó alá „Allahu Akbar” üvöltést és robbanáshangokat vágtak, miközben a felvételeknek legtöbbször közük sem volt az iszlamizmushoz vagy a bevándorláshoz, hanem mondjuk 2015-ben, az amerikai Nebraskában készültek. (A választás előtt az Origo egyébként 394 migrációval kapcsolatos, sokszor dehumanizáló cikket írt, ezeket a szerzők egyetlenegyszer sem vállalták névvel.)

5. Soros repülővel küldött tüntetőket, de így is alig volt tüntető Budapesten

Ezt a tavalyi, több 10 ezres CEU-tüntetésről hazudták, azonnal legendássá is vált a rekordkamu.



6. Vona Gábor titokban elment Jemenbe, egy Szaddám Huszein által pénzelt párt kongresszusára

A közmédia a bíróság ítélete miatt kénytelen volt elismerni, hogy ezt valótlanul híresztelte. Vona évekkel korábban tényleg járt Jemenben, de ezt sosem titkolta, a könyvében is írt erről. Szaddám Huszein emlegetése pedig rejtély.

7. Az egész ellenzék lebontaná a kerítést

A Fidesz és az udvaribolond-média állításával ellentétben egyik ellenzéki párt sem bontaná le a határkerítést.

8. Essen (ami németül azt is jelenti, hogy „enni”) a ramadán miatt átnevezi magát Fastenre (ami böjtöt is jelent)

A köztévé egy német viccoldal álhírét benézve mutatta be Németország iszlamizálódását, és a hír eljutott Németországba is. Ez idáig egy sima – bár láthatóan tendenciózus – baki, de onnantól, hogy kiderült, a hír nem igaz, és mégsem javította a közmédia, az egész egy nevetséges hazugsággá vált.



9. Soros György 20 milliárd forinttal támogatta Gulyás Mártont

A közmédia az Origótól vette át az értesülést – ami Puzsér Róberttől származott, aki egyébként azt vissza is vonta –, de még az Origo is csak 20 millióról írt, a túlteljesítő médiamunkás ezt szorozta meg ezerrel. A Pesti Srácoknak már a 20 milliót is helyre kellett igazítania.

10. 2000 Soros-zsoldos dolgozik Magyarországon

SorosLeaks a TV2-n

A Figyelő és Orbán Viktor is arról magyarázott, hogy Soros Györgynek több mint 2000 embere dolgozik áskálódik Magyarországon. Ezt a Magyar Idők egy vágott felvétellel próbálta bizonyítani, csakhogy a teljes hangfelvételen (amit egyébként egy izraeli magán-titkosszolgálati cég készített) a Soros-alapítványok egyik volt alkalmazottja annyit mond, hogy a szervezetnek 2000 ember dolgozik világszerte, és ez előtte sem volt titok. Budapesten viszont csak 174 ember dolgozik Soroshoz köthető szervezetnél.



11. Vona és Hadházy titokban találkozott a paktumhajón, eladták az LMP-t Simicskának

A fideszes álsajtó januárban úgy vitt végig a „leleplező” sztorit az LMP–Simicska-paktumról, hogy már a legeleje óta lehetett tudni, mekkora blöff az egész.



12. Vona Gábort tiszteletbeli tagjának választotta a Szürke Farkasok nevű terrorszervezet, és Vona egy törökországi előadásán hitet tett Allah mellett

A telefonbetyár-kormány ezzel az ürüggyel telefonált az embereknek, és később persze helyre is igazították, hiszen Vona Gábor – akit a Fidesz-közeli trollgépezet egyszerre buziz és muszlimoz – nem beszélt radikális iszlamisták előtt, és a Fideszhez hasonlóan ő is végig bevándorlóellenes volt.

13. Választási csalás történt Újpesten

A választás napján a Ripost nyomán a fideszes sajtó (ideértve a közmédiát is) választási csalást emlegetett Újpesten, mert lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról. Azt írták, hogy „ha tömegesen fordulnak elő az ehhez hasonló akciók, a választás tisztasága erősen megkérdőjeleződhet”. Kiderült, hogy 21, rosszul fénymásolt szavazólapról volt szó összesen. Az ennél sokkal több szavazatot érintő, a Fidesznek kedvező szabálytalanságok vagy a szervezetten szállított ukrajnai szavazók miatt nem riadóztatott a propaganda.

14. Kiszivárgott a Soros-féle kvótapaktum: 66 egyéni körzetben kiválogatták a migránspárti-politikát elfogadó ellenzéki képviselőjelölteket

Nem szivárgott ki sehol semmi, átlátszó kampányhazugság volt ez az Origótól (és végig is söpört a kormánymédián), hiszen egy csomó helyen nem is léptek vissza ellenzéki jelöltek, így a Fidesznek meg is lett a kétharmad.

15. Soros György gonosz, cionista-amerikai multimilliárdos

Forrás: M1

Az M1 tavaly forrásként használta az Iráni iszlám Köztársaság síita fundamentalista despotájának, Ali Hámenei ajatollahnak, Irán legfelsőbb vezetőnek a weboldalát, amin az ajatollah gonosz, cionista-amerikai multimilliárdosnak nevezte Sorost, pedig köztudott, hogy nem cionista, és a „gonosz” is erősen véleményes.

16. A politikai korrektség tombolásaként színesbőrű kisfiú arca került a Kinder csokira

Az Origo azon őrjöngött, hogy Németországban a Kinder csokit egy fekete kisfiúval reklámozták, aki egyébként a német válogatott sztárja.

Az Origo augusztusban „Újabb píszí-akció: színes bőrű kisfiú a Kinder csoki új arca” címmel arról írt, hogy „érdekes jelenség ütötte fel a fejét Németországban, amikor a polcokon megjelent a Kinder csokoládé új arca, egy fekete kisfiú. A Kinder honlapja szerint ez csak egy limitált kiadás volt a foci-vb idejére. Mindenesetre úgy látszik a multikulturalizmusnak már a németek is igyekeznek megfelelni, most éppen így.” Az persze egyáltalán nem derült ki a cikkből, hogy ezt a Kinder-sorozatot nem túl meglepő módon a vébére időzítve, válogatott focisták fényképével díszítették, és a képen látható színesbőrű kisfiú Jérôme Boateng. Ráadásul 2016-ban, az Eb előtt már volt ugyanilyen.

17. Egy német buliban migránsok inzultáltak egy nőt

A Pesti Srácok ezzel az állítással osztott meg egy videót, amiről kis utánajárással kiderült, hogy betépett jamaicai férfiak zaklattak és bántottak egy jamaicai nőt, és az agresszió még a jamaicai olvasók között is nagy felháborodást váltott ki.



18. Budapest egyik legdrágább éttermében bukott le Botka László

Ezt írta az Origo a Kiskakukk étteremről. Talán a menü egész jól érzékelteti, hogy ez nem igaz.



19. Szó szerint lehülyézte Magyarországot az Index

Ezt nyomta a köztévé az áprilisi választás után, pedig az Index véleménycikke pont ennek az ellenkezőjéről szólt.

20. Aki nem a Fideszre szavaz, az arra szavaz, hogy soha többé ne legyen karácsony

Ez volt Orbán Viktor karácsonyi üzenetének fő üzenete, amit visszhangzott a teljes udvaribolond-média.

21. Csúnyán lepontozták Tordai Bencét a diákjai, nagyon rossz tanárnak tartották

Az Origó júniusban írt arról, hogy Tordai Bencét, a Párbeszéd parlamenti képviselőjét lepontozták a diákjai. (Egyébként a MarkMyProfessoron két profil található Tordaihoz: az egyiken nagyon rossz, 2,46-os, a másikon egész jó, 3,96-os átlaggal szerepel a képviselő, aki 2015-ig volt a BKF, ma Budapesti Metropolitan egyetem oktatója.) Csakhogy a a lepontozás azokban a napokban történt, amikor a cikk született, Tordai pedig már 3 éve nem is tanított. Rétvári Bence KDNP-s államtitkárnak válasz helyett ezt sikerült felhoznia egy parlamenti vitában.

22. Juhász Péter benyugtatózta, napokra a lakásba zárta, és súlyosan bántalmazta a gyerekei anyját



Bors, 2018. augusztus 29.: „»Benyugtatózta és napokra bezárta gyermekei édesanyját Juhász Péter« címmel 2018. február 10. napján megjelent cikkben valótlanul állítottuk, hogy Juhász Péter benyugtatózta és napokra a lakásba zárta gyermekei édesanyját és őt tettlegesen, súlyosan bántalmazta.” Minden fő állítás hazugság volt, ráadásul sajnos kicsit sem vicces.

23. A menekülteket segítő civilek háborús bűnösök és hazaárulók

Ezt Földi László, a külföldi hírszerzést irányító Információs Hivatal volt műveleti igazgatója, az utóbbi években Nógrádi György és Georg Spöttle mellett a fideszes és közmédia egyik kedvenc terror- illetve migrációügyi szakértője mondta Mészáros Lőrinc tévéjében. Legalább annyira őrültség, mint hazugság.

24. A metróban szemérmetlenül vizelő migráns fényképe sokkolja egész Párizst

Az Origo a metróba vizelő párizsi migránsként állított be egy 2015-ben lefotózott New York-i utast. A cikket azóta sem javították. Az Index nyáron arról is beszámolt, hogy az Origo hogyan manipulál tudatosan, oda nem illő fotókkal.

25. Gulyás Márton behívta a Soros-rohamosztagot, törni-zúzni akarnak Pesten

Fotó: RMi7WS07

„Szélsőbaloldali erőszakhullámra számíthatunk Sorostól Budapesten” – írta az Origo, megjósolva, hogy a választás után meghirdetett ellenzéki tüntetésen lángba fogják borítani a fővárost. De a komplett szolgamédia – például Mészáros Lőrinc megyei napilapjai is – is arról számolt be, hogy Gulyás Márton, Soros magyarországi helytartója még hamburgi anarchistákat („Soros-rohamosztag”) is behívott. A tömegrendezvény persze aztán úgy ment le, hogy az égvilágon semmilyen rendbontás nem történt, pedig a Magyar Idők azt ígérte, hogy a hamburgi sorosisták „golyóscsapágy csúzlival” és „Molotov-koktéllal” jönnek. Az Origo utólag így korrigált: „A szervezők egyébként, úgy tudjuk, megijedtek az országos felzúdulástól, és Soros kiskatonája, Gulyás Márton arra kényszerült, hogy végül lemondja a Hamburgot felgyújtó, szélsőbaloldali vendég- , vagy még inkább bértüntetőket.” Botrány persze így is volt: bemutattak bizonyítékként egy fotót, hogy valaki odahányt az Oktogonra.