Varga-Bíró Tamás: Attól nem kell félni, hogy ártatlanságomat bizonyítandó holnap körülmetéltetem magam, vallást váltok, és Rangos Katalin szoknyájáig szaladok

Szerdán írtunk arról, hogy az Echo Tv egyik műsorának visszatérő, fizetett vendége, a Magyar Idők publicistája, egyben a fideszes és közpénzekkel kitömött Pesti Srácok bloggere, Varga-Bíró Tamás évekig rendszeresen akkorákat zsidózott, hogy:



bekerült a Kurucinfo Holokamu-rovatába,



egy dalban lezsidózta Orbánt és a Fideszt,



a Magyar Szigeten arról énekelt, hogy amíg a dédapja a háborúban harcolt, a zsidók meggazdagodtak, „és hazudtak, hazudtak egyre, és mint folyó, úgy dőlt a lé, ajjajjaj-jajjajjaj, Zyklon-B, Zyklon-B”, „hogy szakadna rájuk az ég”, „elég volt belőlük, elég!”

Varga-Bíró Tamás szerda este a blogján Először és utoljára címmel reagált a cikkre. Ebben többek között elismeri, hogy kormánypárti, és az Echo Tv-s szerepléseiért kap pénzt, és annyiban pontosít, hogy már 2011-ben szakított a Jobbikkal. Azt írta, 2014-ben meg volt hívva a Magyar Hajnal alapító okiratának megszövegezésére és a pártalapításra, bár állítása szerint ott azt mondta, új jobboldali ellenzéki pártként semmi értelme szembemenni a Fidesszel, majd Budaházy Györggyel együtt elment.

Arról, hogy írása jelent meg a Kurucinfo Holokamu-rovatában, azt írta: „Soha nem voltam a Kuruc Infó szerzője. Írásaimat személyes Facebook adatlapomon posztoltam, ahonnan ezek némelyikét több radikális hírportál (pl a Kuruc vagy a Hunhír) is átvette, méghozzá a megkérdezésem és beleegyezésem nélkül. Nem tagadhatom le viszont, hogy imponált, mikor az ilyen megosztások révén oldalam és dalaim népszerűsége megugrott.”

Varga-Bíró a kurucos írásban többek között azt írta: „Ekkorra Magyarországon már csak a zsidó középosztály és a szegényebb zsidók tartózkodtak. Akik nem tudták megvásárolni szabadságukat. Akiket a gazdag zsidók áldozatul hagytak, méghozzá tudatosan. Ugyanis pontosan tudták, mi fog történni velük. Kvázi ők készítették elő a terepet a történésekre. Hiszen legnagyobb történelmi hazugságukat pont ezekben az években alapozták meg. Azt a hazugságot, amely azóta is busásan kamatozik nekik a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Ne legyenek tehát illúzióink: azokon a bizonyos vonatokon egytől egyig a saját népük által magukra hagyott, a saját fajtájuk által kisemmizett zsidók ültek.”

Erre Varga-Bíró Tamás most úgy reagált:

„Hát kérem… az igazság kenyere gyakran keserű.”

A Kohn bácsi walzerja című dalát azzal magyarázza, hogy állítása szerint az üknagymamája egyik fiát véletlenül lelőtte egy Kohn nevű zsidó fiú, aki aztán elmenekült a felelősségre vonás alól, és Varga-Bíró ezért énekelte, hogy a vonatokon egy Kohn sem ült, meg hogy „ajjajjaj-jajjajjaj, Zyklon-B, Zyklon-B”.

A sztori hosszabban:



„Ez a dal nem a semmiből jött. Üknagymamámnak 12 gyereke volt. Közülük 9 csecsemő-, és gyermekkorában elhalálozott. A kamaszkort hárman élték meg: Ilonka, Jancsika és Pistike. Ilonkát 12 éves korában az édesanyja reggel halva találta az ágyban, nem tudni, miért. Maradt két gyerek, Jancsika és Pistike. Jancsika – az idősebb – leugrott a házukkal szembeni Kaparó Csárdába, ahol éppen akkor két csendőr is tartózkodott. A csendőrök puskái a csárda oldalának voltak támasztva. Jancsi után pár perccel a csárda, s a mellette lévő szatócsbolt tulajdonosának, Kóhn úrnak a fia, az ifjabbik Kóhn is benézett a csárda udvarára. Meglátta a puskákat, felkapta az egyiket, Jancsira fogta, majd vicceskedve ezt mondta: »Jancsi, lelőlek!«. A puska elsütő billentyűje igen érzékenyre lehetett állítva, mert a puska valóban elsült, s pontosan szíven lőtte Jancsit. Az ifjabbik Kóhn még aznap elmenekült a felelősségre vonás elől. Nem sokkal később a szülei is követték őt. Amerikában telepedtek le. Üknagymamámnak pedig egyetlen gyereke maradt a tizenkettőből, Pistike. Ő volt az én dédnagyapám. Kilenc gyereke született, ebből hat megélte a felnőttkort és családot alapított. A legidősebb gyerek volt nagymamám. Családtagjaim később megtudták, hogy mind Kóhn úr, mind pedig a fia rajta van a holokauszt-kárpótlottak listáján, annak ellenére, hogy Az USA-t nem hagyták el. Megbocsáthatatlan becstelenségnek tartottam akkor is, és annak tartom ma is, hogy az ártatlanul elhurcoltak és kivégzettek tragédiáját mások anyagi haszonszerzésre használták fel. Ez a dal erről szól.”



Varga-Bíró ma is úgy gondolja, hogy „hogy szakadjon rájuk az ég”.

Ezt így magyarázza: „A közép-, és kispolgári, teljesen asszimilálódott vidéki zsidóságot a magyar nagypolgári zsidóság részben, az amerikai nagypolgári zsidóság pedig szinte teljes egészében cserbenhagyta. Remélem, ezt kijelenteni még beletartozik az Alaptörvény garantálta véleményszabadságba, s még nem képez büntetési tételt.”



Varga-Bíró megmagyarázta a klipet is, amiben Orbánt és a Fideszt zsidózta:

Azt írja: „A dal videójához válogatott képekből egyértelműen kiderül, mit gondoltam 2010-ben Orbán Viktorról. Izrael-barát, Soros pénzén kitartott politikusnak gondoltam. Ez mind a szövegből, mind az alája válogatott képekből egyértelműen kiderül. Hogy honnan vettem ezeket? Természetesen a Jobbiktól, mely pártnak akkoriban szimpatizánsa voltam. Azt is elárulom, miért haragudtam Orbán Viktorra. Pontosan azért, mert 2006-ban, amikor Usztics Mátyás Kossuth téri beszédében a Gyurcsánnyal szembeni ellenállás vezérének próbálta az élre hívni, Orbán egyértelműen kihátrált e szerep alól. Ezt a kihátrálást egészen 2015-ig gyávaságnak és hazaárulásnak tartottam. 2015-ben viszont megértettem, mi miért történt úgy, ahogyan. Aki e tárgyban többre kíváncsi, olvassa el Bándy Péter velem készített interjúját a Magyar Demokratában.”

Végül ír arról is, hogy antiszemita-e:

„Nem vagyok az. Hogy szeretem-e a zsidókat? A kérdés értelmezhetetlen, mivel a zsidóság nem alkot homogén egészet. A szefárd vagy askenázi, Izraelben élő zsidóknak nagyjából annyi közük van a Spinoza Ház törzsvendégeihez, vagy az etióp néger zsidókhoz, mint francia rendőrnőt rugdosó migránsnak a kvantumfizikához. Mondhatnám még, hogy de hisz vannak zsidó barátaim. De ez sem igaz. Barátaim vannak, akik közül néhányuk zsidó. Ugyanígy vagyok e téren cigány, tót, sváb és piréz barátaimmal kapcsolatban is. Attól tehát nem kell félni, hogy ártatlanságomat bizonyítandó holnap körülmetéltetem magam, vallást váltok, és Rangos Katalin szoknyájáig szaladok, mert ilyesmi nem fog történni.

El kell mondanom ugyanakkor, hogy a Jobbik szimpatizánsaként igen erősen hatott rám az ott uralkodó antiszemita légkör. Amíg például addig nem foglalkoztam ezzel a népcsoporttal, hirtelen mindent a párt szűrőjével ellátott szemüvegen (t.i. mindenről az izraeli, cionista zsidók tehetnek, a palesztinok pedig vétlen áldozatok) keresztül kezdtem el látni. Félreértés ne essék, ez egyáltalán nem védekezés. Hiszen ekkor már meglett férfiember voltam, nem valamiféle akaratbefolyás alatt álló kisgyerek. Aki viszont részt vett már bármiféle tömegrendezvényen, az nagyon jól tudja, hogy a szinkronicitás elve minden esetben működik. Az ember egy idő után, még ha először nem akar, a végén akkor is tapsolni kezd. Aztán hazamegy, tovább gondolja, és elkezd benne működni a kisördög.

Ez az algoritmus a Jobbiknál régen is így volt, és ma sincs másként. Egy bakarasznyival se lettek néppártosabbak, mint akár 2010-ben voltak. Csak hát be kellett látniuk, hogy kormányra nem tudnak addig kerülni, amíg a szélsőjobbon tanyáznak. Ezekre jöttem rá 2012-ben, majd ez kristályosodott ki bennem 2015 után még jobban. Pontosan tudom, mi lakik bennük, s a saját példámmal tudom bizonyítani, hogy bármikor nemet lehet mondani minden fals eszmére.”

Tehát ha jól értem, Varga-Bíró Tamás összességében így magyarázta a korábbi tetteit:

A Jobbiknál lett fogékony a fals eszmékre, amikkel 2011-2012-ben nemet mondott – majd 2014-ben ott volt a Magyar Hajnal alapításánál.



Azért énekelt egy dalban arról, hogy gazdag zsidók miatt haltak meg a szegényebb zsidók a holokauszt alatt, és azért énekelt a Zyklon-B-ről, mert az üknagymamája egyik fiát állítólag véletlenül lelőtte egy Kohn nevű zsidó fiú.



Azért nem antiszemita, mert a zsidóság nem alkot homogén egészet, és vannak zsidó barátai is.

A posztot a Pesti Srácok címlapon hozta, tehát beálltak Varga-Bíró mögé.



Varga-Bíró Tamás a Pesti Srácok címlapján magyarázkodik. Fotó: Pesti Srácok

Orbán Viktor pár hete Mészáros Lőrinc tévéjében az Echo Tv-ről azt mondta: „Nyugodtan mondhatom, hogy Magyarországon a korábbi egyértelmű és egyoldali baloldali médiavilág megváltozott. Van a keresztény, polgári, nemzeti tábornak hangja. Itt van ez a televízió, amire én magam is úgy tekintek, mint a jobboldal televíziójára, a mi közösségünknek az értékeit képviseli, a mi világunkról, a mi életünkről szól, tehát kétségkívül nagy változások történtek Magyarországon.”