Nevessen a végén: a legröhejesebb kamura húzta fel Orbán a kétezer zsoldosról szóló mesét

A Figyelő sajtótörténeti listázós cikke is a bűvös számmal kezdődik. A számmal, amelyet MAGA SOROS EMBERE MONDOTT KI!!!, és amely BIZONYÍTJA, hogy

Édes MAGYAR hazánk testét KÉTEZER ZSOLDOS rágja!!4! SOROSLEAKS666! Erről MIÉRT NEM ÍR a MÉDIA???!!!

Egész pontosan ezzel indít Schmidt Mária lapja:

„Legalább kétezer ember dolgozik Magyarországon, hogy érvényre juttassa Soros György akaratát - ismerte el egy hangfelvétel tanúsága szerint Tracie Ahern, a Soros Fund Management, azaz a spekuláns amerikai hedge fundjának, pénzügyi alapjának korábbi vezetője. A Magyar Idők által közzétett dokumentum alapján azt is mondta, erre a célra Soros már több milliárd dollárt költött. Orbán Viktor miniszterelnök a »zsoldosok« kifejezést használta.”

A Figyelő is a híres hangfelvétel alapján kezdett el „utánajárni”, hogy kik „a spekuláns emberei”. De a „kétezer zsoldos” a kampányban is az egyik legfőbb témája volt a kormánynak és médiájának: naponta ömlöttek róla a cikkek, a hirdetések és a politikusi nyilatkozatok. Orbán Viktor személyesen vitte el az embereknek a nagy leleplezés hírét.

Kicsivel később, a Kossuth rádióban szó szerint ezt mondta:

„...a Soros-zsoldoshadsereg tisztjeinek elmondása szerint körülbelül kétezer ember dolgozik Magyarországon, fizetett ember azért, hogy a mostani választási kampány során meg tudják buktatni a kormányt, és egy új, bevándorláspárti, Soros György által is elfogadható kormányt hozzanak létre. Nekünk erről elég sok tudásunk van. Ugye, Magyarország mégiscsak egy szervezett állam, amelynek van önvédelmi reflexe és képessége, vagy legalábbis én fontosnak tartottam mindig, hogy legyen. Ezért mi rendelkezünk információkkal, jelentésekkel, elemzésekkel.

Mi pontosan is tudjuk, névre szólóan is tudjuk, hogy nagyjából kicsodák,

hogyan és miképpen dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében.”



Bár Orbán szavaiból az következik, hogy a kormány név szerint számon tartja ezt a kétezer embert, akikről jelentéseket is készít (emiatt az Együtt feljelentést tett, Szél Bernadett pedig az Alkotmányvédelmi Hivataltól kérte ki a listát, ha van ilyen), de Orbán itt és máshol is mindig arra a bizonyos leleplező hangfelvételre és a SorosLeaksre hivatkozik. A miniszterelnök annyira veszélyesnek tartja a kétezer zsoldost, hogy még a civilellenes törvénykezést is velük indokolja. A fenti idézet ugyanis így folytatódik: „Ezért is alkottuk meg és terjesztettük a parlament elé a Stop Soros törvényjavaslat-csomagot.”

De mi ez a SorosLeaks?



A kormánypárti Magyar Idők indított cikksorozatot ezzel a címmel a választási kampányban, amelynek anyagai jórészt Bayer Zsolt neve alatt jelentek meg, tehát hivatalosan őt kell szerzőnek tekintenünk. De a lényeg az a néhány hangfelvétel, amelyet az Index és a Buzzfeed cikkei szerint egy volt hírszerzőket is alkalmazó izraeli biztonsági cég készített. A módszer minden esetben ugyanaz volt: a Soros-alapítványokhoz így vagy úgy köthető embereket kerestek meg, álnéven és hamis fedősztorival, majd a találkozókon rögzítették a beszélgetést, amiből néhány megvágott részletet leadtak a Magyar Időknek és a Jerusalem Postnak.

A legnagyobb aduásznak végül a Soros György pénzügyi alapját korábban vezető Tracie Ahernnel folytatott beszélgetés bizonyult.

Az erről készült hangfelvétel az alapja az egész zsoldosozós kampánynak, erről beszél az egész magyar kormány hetek óta, és elvileg emiatt kell törvényt hozni a civilek megfékezésére, emiatt kell listázni és megbélyegezni jogvédőket, szociális munkásokat és egyetemi kutatókat, emiatt retteg többszázezer Fidesz-szavazó.

Ezek után tényleg hihetetlenül hangozhat, de

maga a direkt megfelelőre vágott hangfelvétel mutatja meg, hogy az egész ordas kamu.

A Magyar Idők oldalán mindenki meghallgathatja az angol nyelvű párbeszédet. Ennek a magyar felirata futott végig a teljes kormánymédián, ezt ismételgették a fideszes politikusok a fórumaikon. A Tények is lejátszotta ezt a félperces hangfelvételt, amit persze ők is feliratoztak a nézőiknek (majdnem pont úgy, mint a Magyar Idők).

SorosLeaks a TV2-n

A fenti párbeszédben nyilván az egykori Soros-alkalmazott szövege olvasható a páros sorokban. Aki tehát annyit mond, hogy Soros egyetemet alapított, dollármilliárdokat adományozott és nagyjából kétezer ember dolgozik az alapítványaiban. A páratlan sorokban nem ő állítja tehát, hogy Soros a politika befolyásolására használja az alapítványt, hanem pont az eltorzított hangú másik ember, akitől a rejtett hangfelvétel eljutott Bayerékhoz.

De csak most jön a legjobb rész,

ami már bőven a szórakoztató kategóriába esik. A lenti videóban meghallgathatják és megnézhetik a teljes hangfelvételt, feliratokkal együtt, ahogy az Magyar Idők oldalán látható. Nagy a háttérzaj, valószínűleg még ez a rövid részlet is vágott, de azért tisztán lehet érteni a legvégén azt a bizonyos szót, amit a nő kimond.

Igen, a bűvös szó, ami valahogy lemaradt a feliratról: GLOBALLY.

Vagyis a volt alkalmazottja annyit mond, hogy Soros György alapítványainak 2000 ember dolgozik világszerte. Ami se nem elszólás, se nem titok: Csontos Csaba, a Nyílt Társadalom Alapítványok budapesti szóvivője a Washington Postnak elmondta, hogy valóban kétezer ember dolgozik az alapítványoknak a világ különböző országaiban, ellenben Budapesten csak 174. (Itt meg lehet nézni az irodáik listáját Kolumbiától Angolán át Tádzsikisztánig.)

Persze a kormány szerint mindenki Sorosnak dolgozik, aki kritizálja a kormányt, de ez pont nem magyarázza meg ezt a hangfelvételes bénázást.

Mert ha úgyis minden szavazójuk tudja, hogy Soros György áll az összes ellenzéki és másként gondolkodó mögött, akkor miért olyan hangfelvétellel bizonyítják a nyilvánvalót, amin tök jól hallatszik, hogy kamuznak?

Természetesen ettől még sokaknak lehet fenyegető ez a listázás meg zsoldosozás, de az ügy komolyságáról sokat elárul az is, hogy a Figyelő ma délután már azt közölte, hogy bárkit felírnak a nagy utánajárással készített Soros-listájukra, aki ezt kéri. Aki viszont nem szeretne rajta lenni, azt leveszik. Tényleg ezt írták.