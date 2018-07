Az önkormányzat fenyegetőzés ellenére gond nélkül kinyitott az Auróra

Alig hogy a VIII. kerület új, fideszes polgármestere letette a hivatali esküt, az önkormányzat egyből jelezte, hogy újabb szórakozóhelyeket záratnának be a kerületben: az Aurórát és a Corvin Clubot.

Mivel a hétfőn megjelent cikken kívül az Auróra üzemeltetői semmilyen hivatalos értesítést sem kaptak,

kedd délután az hely újra gond nélkül kinyitott. Sem az önkormányzat, sem a rendőrség emberei nem akadályozták meg ebben.

Az önkormányzati cikkből az sem derül ki világosan, mivel indokolnák a bezárást. Inkább csak annyi látszik, hogy a kerület vezetése továbbra sem akarja, hogy az Auróra itt működjön. Az önkormányzat még tavaly szállt rá a helyre, amikor egy razzia után a rendőrök csekély mennyiségű marihuánát találtak több vendégnél. A rendőrség kérésére hivatkozva a helyi jegyző azonnali hatállyal elrendelte az Auróra Kioszk nevű kocsmájának bezárását, egyúttal belekötött a Kert nevű részen álló bódékba is.

Fotó: Halász Júlia

Az önkormányzat honlapja szerint az Auróra üzemeltetői mindkét esetben hiába fellebbeztek, mert ezeket a bíróság és a kormányhivatal elutasította.



Csakhogy ez nem teljesen igaz.

Tavaly augusztusban pont a Budapest Fővárosi Kormányhivatal semmisítette meg a Kioszk bezárásáról szóló határozatot, mert úgy ítélte meg, hogy

az üzletet nem lehetett volna közbiztonsági érdekből becsukatni, ugyanis a vendégek csekély mennyiségű kábítószer birtoklása vagy fogyasztása nem alapozza meg a szórakozóhelyek bezárását.

A döntést októberben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is megerősítette, így a kocsma újra kinyithatott.

Az sem világos, hogy az önkormányzat miért záratná be a kerthelyiséget, hiszen az idén ki sem nyitott. Itt a jegyző a kertben felállított bódék méretét kifogásolta. Végül a bíróság ebben az ügyben az önkormányzatnak adott igazat, ezért a bódékat a nyár végéig egyébként is lebontanák, de az Auróra üzemeltetői szerint erre megadott határidő még nem járt le.

Az Auróra épülete, mellette a bezárt kerthelyiség Fotó: Halász Júlia

Az önkormányzat honlapja szerint a hely üzemeltetőinek most érvényes szerződéssel kellene igazolniuk, hogy jogosultak a hely használatára. Az Schönberger Ádám, az Auróra munkatársa a 444-nek azt mondta, hogy van érvényes szerződésük, nem világos, hogy az önkormányzat mire utal, mivel a jegyző még ebben az ügyben sem kereste meg őket, csak a honlapon üzent. Ugyanúgy arról sem kaptak értesítést, hogy feljelentette volna őket a hatóság félrevezetése miatt.

Az üzemeltetők hétfőn külön tájékoztatást kértek, de egyelőre nem kaptak senkitől. Most arra várnak, hogy üzengetések helyett ajánlott levél formájában hivatalosan is kapjanak értesítést. A kerület jegyzőjét a 444-is kereste, de egyelőre nem válaszolt.

A VIII. kerületi önkormányzat ugyanebben a cikkben közölte azt is, hogy a jegyző a Corvin Clubot is bezáratná. Az önkormányzat itt is egy olyan razziára hivatkozik, ahol kábítószert találtak néhány vendégnél. A törvény szerint ilyen esetben az eljárás befejezéséig, de maximum egy évre lehet becsukatni a helyet. Kerestük a Corvin Club vezetőit, hogy ők kaptak-e erről hivatalos értesítést, de egyelőre nem reagáltak.