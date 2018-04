Pszichés problémákkal küzdő német férfi gázolt Münsterben

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a rendőrség már azonosította a férfit, aki a kisbuszával egy münsteri kávézó teraszán ülő emberek közé hajtott szombaton. A támadó három embert megölt, húszat megsebesített és a gázolás után végzett magával.

Ugyanezt a 48 éves helyi férfit azonosította a Süddeutsche Zeitung és két német regionális közszolgálati médiatársaság közös tényfeltáró munkacsoportja, akik arra jutottak:

egy pszichés gondokkal küszködő német férfi a tömeges gázolás elkövetője, és az üggyel kapcsolatban nincsenek terrorizmusra utaló jelek.

A beszámoló szerint egy 1969-ben született német férfi, Jens R. vezette a kisteherautót, amely Münster belvárosában szombat délután röviddel fél négy előtt teraszon ülő emberek közé hajtott. Jens R. 2014-ben és 2016-ban is pszichés gondokkal tűnt fel - tették hozzá.

A Bild azt írta, hogy a büntetlen előéletű férfi lakását átkutatta a rendőrség, robbanóanyagot keresnek és a művelethez különleges egységeket is mozgósítottak. Ezeket az információkat a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg és nem cáfolta.



Angela Merkelt a kancellár szombat esti közleménye szerint mélyen megrázta az eset. A hatóságok „most minden elképzelhetőt megtesznek a cselekmény feltárásáért, az áldozatok és hozzátartozóik támogatásáért” - áll a közleményben, amelyben Angela Merkel köszönetet mondott a résztvevő szakembereknek.

Bár a münsteri rendőrség az első pillanattól kezdve újra és újra kiposztolta a Twitterjére, hogy senki ne kezdjen alaptalan spekulációkba, de a netes kommentelők, az álhíroldalak és a magyar közmédia persze pontosan azt tette, amit várni lehetett.

Már az MTI is lehozta 8-kor, amit a német lapok már korábban is, hogy a tettes egy nem épelméjű német férfi, fent idéztem is abból a hírből, de a hirado.hu címlapja még 20.38-kor is így néz ki, ahogy persze a kormánymédia többi részében is nagyban megy a bevándorlózás és terroristázás.