Afrikai migránsok támadásaként mutatott be az Origo egy prágai videót, amiről fél perc lett volna kideríteni a valóságot

Szombat délután jelent meg egy rövid írás a Matolcsy Ádám tulajdonában lévő Origón. Egész pontosan ennyi volt benne:

Majd a videófelvétel egy prágai verekedésről:

És ennyi volt a 'cikk'. Se az nem derült ki belőle, hogy mikor zajlott ez a verekedés, se az, hogy mi válthatta ki, az írás ugyanis mindössze négy mondatból áll, és mind a négy mondat a címben szereplő állítást ismétli meg.

Pedig az Origo névtelen szerzőjének nem lett volna nehéz dolga, ha utána akart volna járni a történteknek, az esettel ugyanis tele volt a cseh és a holland sajtó az elmúlt hét során. A verekedés ugyanis pont egy hete, múlt szombaton történt. Blogján Csehszlovák Kém alaposan végigvette, mi minden jelent meg eddig a történtekről a cseh országos sajtóban.

A cseh rendőrség múlt vasárnap adott ki országos körözést hét, feltehetően külföldi állampolgára ellen, mivel egy nappal korábban Prága belvárosában megtámadtak egy pincért, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A közzétett videók és fotók alapján Csehországban is voltak, akik azonnal migránsozni kezdtek.

A hét férfit a cseh rendőrök végül hétfő kora este fogták el a Václav Havel Nemzetközi Repülőtéren, épp hazafele tartottak volna, Hollandiába. Az elfogás tényét külön köszöntötte a cseh belügyminiszter is. Azóta kiderült, hogy mind a heten holland állampolgárok, származásukat tekintve pedig akadt köztük iráni, török, horvát és marokkói is.

Mint kiderült, egyikük legénybúcsúját tartották a cseh fővárosban, és a balhé azután robbant ki, hogy egy kerthelyiségbe hozott sörökkel akartak beülni. A szóváltás lökdösődésbe fordult át, majd az egyik férfi és az egyik pincér is rúgott egyet, utána estek többen neki az étterem alkalmazottjának. De a felvételeken azt is látni, hogy nem mindenki: a társaság két tagját a rendőrök vádemelés nélkül elengedték, mert a felvételeken látszott, hogy próbálták visszafogni a többieket. Érdekesség, hogy egyikük rendőrként dolgozik Amszterdamban.

Másik három férfi nyolc hónap felfüggesztett büntetést kapott, és öt évig nem léphetnek be Csehországba. A döntést elfogadták. A támadás két fő kivitelezője viszont továbbra is előzetes letartóztatásban van Csehországban, és súlyos testi sértés miatt akár tíz évet is kaphatnak. A két férfi testvér, egyikük egy fitneszterem tulajdonosa, és rokonaik szerint soha semmiféle összeütközésük nem volt a hatóságokkal Hollandiában.

Az ügyben a hét során megszólalt a holland külügyminiszter, Stef Bok is, aki azt mondta, szégyelli magát az eset miatt. Hasonlóan nyilatkozott a holland miniszterelnök, Mark Rutte is.

Ebből a sokszereplős, két európai ország médiáját is egy héten át tematizáló történetből született meg aztán az Origo fent idézett beszámolója. Arról, hogy az Origo hogyan pörgette fel a pánikkeltést a választások előtt, épp szombaton írtunk hosszabban. (via Dotoho)