A szolgamédia új üzenete: Soros fia meleg

Sosem szabad azt gondolni, hogy a fideszes médiagépezet elérte a még befogadható baromság legalját, de most megint nagyon közel kerültek hozzá. A Ripost ugyanis azzal a címmel írt „leleplező” cikket, hogy:

Az Origo is örömmel átvette a cikket, aminek az az apropója, hogy Soros György fia állítólag Magyarországon támadja a magyarokat, és amiben Alex Sorosról és egy Maxwell Osborne nevű divattervezőről közölnek Instagramról szedett fotókat. Miközben felróják nekik, hogy sok pénzük van, kikacsingatva folyamatosan „arra(!) ;-)” utalgatnak, például ilyesmiket írva:

„Bátran megmutatták országnak-világnak, hogy mi a teljes igazság. Politikai körökben mindez idáig ritkának mondható pikáns Instagram és Twitter üzenetekből sem volt hiány, például, ki hogyan szokott »a másik háta mögé kerülni«, hogy finoman fogalmazzunk. Szállt a neten az I love you! és a Bromance, a testvérek románca.”



Gulyás Mártont is belekeverték a cikkbe, róla ezt hazudják szintén gusztustalanul célozgatva: „Elsősorban az ő favoritja Gulyás Márton, akit főként Maxwell „megérzései” alapján pénzelnek Sorosék. Hogy mit lát Maxwell Osborne Gulyásban? Talán a vehemenciája tetszik neki, netán a stílusa, beleértve az atlétatrikót, piros pöttyös zoknit és lila nyakkendőt is.” Érdemes felidézni, hogy tavaly Gulyás Márton javára ítélt a bíróság, amikor kimondta, hogy a Ripost és az Origo megsértette az aktivista emberi méltóságát és a magánélethez meg a képmáshoz való jogát, amikor „felbuzizták”.

Bayer Zsolt, a Fidesz tagja és az Echo Tv műsorvezetője a cikkhez a blogján annyit fűzött hozzá, hogy:

„Olyan megható… Micsoda hibátlan liberális pedigré! Mennyi midernség! Mennyi báj, kecs és kellem! És micsoda szerencse, hogy ezek nem fognak szaporodni...”

Ez az üzenet azért is új, mert eddig, ha valaki konkrétan rákérdezett, mi a problémája a kormánynak Soros Györggyel, a hatalom részéről az volt a válasz, hogy Soros nem is végez illegális tevékenységet, még nem sértett törvényt, egyszerűen csak máshogy képzeli el Európa jövőjét, mint a kormány, ennyi az egész. Orbán pedig azt mondta: „Én mindig is azt mondtam, Soros György személye másodlagos.”

Erre most a szolgamédia kitett fotókat Soros fiáról azzal az üzenettel, hogy meleg, miközben ez még az illiberális Magyarországon sem törvényellenes vagy erkölcstelen (és L. Simon László szerint még a kormány értékeivel sem ellentétes), majd Orbán egyik nagy párt- és harcostársa, Bayer Zsolt odaírja, hogy szerencsére nem fog szaporodni ő meg a barátja, akiről amúgy nem tudni semmit.

Tehát egy állítólagos politikai vitában – ráadásul a kampány után, ami egyébként is a Fidesz kétharmados győzelmével zárult – a hatalom azzal száll bele az ellenfelébe, hogy a fia homoszexuális, és ez nevetséges.

A Ripost főszerkesztője, a Story Magazin volt első embere, Ómolnár Miklós két hete Orbán Viktor egyik kampányvideójában is felbukkant, közmunkások között.

Középen Ómolnár Miklós, jobbra Hegedűs Zsuzsa, mellette Orbán Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az udvaribolond-média korábban Soros György édesanyját is elővette: „Soros megölte volna az anyját” címmel futtatták azt, hogy Soros az eutanázia legalizálásáról és az amerikai egészségügyi reformról elkészített tanulmányban írt arról, hogy az édesanyja beköltözött egy eutanáziát elősegítő intézménybe, és ekkor ajánlotta fel, hogy segít neki meghalni, mert „ennyivel tartozott neki”. Azt nem tették hozzá, hogy alapvetően nem szívesen tette volna ezt meg, és örült, hogy az anyja végül nem vette el a saját életét, mert így az egész család vele lehetett, miközben felkészült a halálra.