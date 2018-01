Két év brutális kampány után a kormány elismerte: nem tud arról, hogy Soros illegális migrációt szervez

- Soros Györgyöt ki akarják tiltani?

- Nem hiszem azt, hogy Soros György még idáig bárkinek is mondta volna, hogy ilyen szervezésben részt vesz. Nem értem a kérdést, Önnek mondta?

(...)

- Hadd egészítsem ki azzal, hogy ha Soros György ilyen tevékenységet végezne, vagy kiderülne róla, hogy ilyen tevékenységeket végez, akkor a szabályok, amelyeket a parlament meg fog alkotni, rá ugyanúgy fognak vonatkozni.

- Eddig nem derült ki, hogy ilyet végez?

- Még egyszer, jogkövető magatartásból indulunk ki, tehát mindenki saját bevallása alapján fogja elmondani, hogy folytat-e ilyen tevékenységet.

STOP SOROS, mármint nem személy szerint Soros

A beszélgetés a 444 és Pintér Sándor belügyminiszter, illetve Kovács Zoltán kormányszóvivő között zajlott le. Mivel a most bejelentett törvénycsomag neve az, hogy STOP SOROS, a kormánymédia pedig előzetesen megszellőztette, hogy Soros Györgyöt ki is tilthatják ez alapján, ezért a kérdés nem tűnt indokolatlannak. Ehhez képest meglepő, hogy a névadóra nem vonatkozik a törvény, illetve ami ennél is fontosabb ls furcsább, hogy

Magyarország belügyminisztere és kormányszóvivője szerint eddig nem derült ki, hogy Soros György olyan tevékenységet végezne, ami az illegális bevándorláshoz járul hozzá.

Ez némileg ellentmond néhány száz kormányzati nyilatkozatnak az elmúlt évekből. Csak néhány példa:

2015: „Soros György üzletember - különböző nemzetközi és magyar szervezetek támogatásával – pénzzel támogatja a korlátlan illegális bevándorlást – jelentette ki Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.”

2017, húsvéti interjú, Orbán Viktor: „Az egész ügy arról szól, hogy Soros György a nyilvánosság elől rejtetten, magyarországi szervezetein keresztül temérdek pénzzel támogatja az illegális bevándorlást.”

2017, nemzeti konzultáció, hatodik kérdés: „A Soros-terv célja, hogy az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy az illegális bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen.”

De volt szó „Soros György veszélyes tervéről”, az illegális migránsoknak adott támogatásokról, szóval, eddig semmi nem utalt arra, hogy a kormány ne lenne biztos a dolgában. Ehhez képest egy készülő törvény bejelentésekor a belügyminiszter, tehát a Magyarország biztonsági kérdéseiben leginkább illetékes személy azt mondja, hogy nem tud ilyenről.

Később Kovács Zoltán megismételte, hogy ők a jogkövető magatartásból indulnak ki, kiváncsiak várják, Soros György mit ismer el saját tevékenységével kapcsolatban.

Macedón példa

Maga a törvényjavaslat, amit még társadalmi vitára fognak bocsátani, arról szól, hogy

az illegális migráció támogatásában résztvevő szervezeteket adatszolgáltatásra kötelezik;



azokat az „illegális migrációt támogató” szervezeteket, amelyek külföldről több pénzt kapnak, mint Magyarországról, a külföldről érkező pénz után 25 százalék illeték fizetésére kötelezik;



migrációt támogató” szervezeteket, amelyek külföldről több pénzt kapnak, mint Magyarországról, a külföldről érkező pénz után 25 százalék illeték fizetésére kötelezik; „idegenrendészeti távoltartást” terveznek bevezetni az illegális migrációt segítő emberekkel szemben. A külföldieket Magyarország területétől, a magyarokat pedig a schengeni határ nyolc kilométeres körzetétől tartanák távol meghatározott esetekben.



A törvényjavaslat neve nem saját ötlet: Macedóniában volt Stop Soros kampány idén (igaz, Habony és Finkelstein tanácsadó cége dolgozott a sorosozó volt macedón miniszterelnök, Nikola Gruevski kampányában), és Stop Operation Soros néven tartottak szélsőjobboldali szervezetek konferenciát Budapesten idén márciusban - ennek fő előadóját, a brit Nick Griffint később kitiltották Magyarországról.