A kormánymédia azt terjeszti, hogy szupersztárokkal készül kínai-kanadai-magyar film Budapesten, de ennek a kormánymédián kívül sehol semmi nyoma

Október 3-án lehozta az Origo, hogy egy kínai-kanadai-magyar koprodukcióban készülő film forgatására hamarosan Budapestre érkezik

Salma Hayek,

a Szürke 50 árnyalatából ismert Dakota Johnson

és Ewan McGregor is.

Ezt a hírt a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks vidéki lapjai is átvették, más nyoma az interneten nem is volt annak, hogy készülne a Star Belt Legend Begins című film. Egy későbbi beszélgetésben kiderült az is, hogy a fentebb felsorolt sztárok mellett még Elle Fanning, Lucas Till, Li Bingbing és Drake is feltűnik a várhatóan jövőre a mozikba kerülő filmben.

Az Indexnek pedig azt mondták az alkotók, hogy valószínűleg azért nincs nyoma még a filmnek a neten, mert a munkacíme sokáig 400 Boys volt. Az Origo eredeti cikkében azonban az iró-rendező Alastair Paton korábbi filmjeként tüntetnek fel egy 400 Boys című alkotást, aminek készülő filmként továbbra sincs nyoma a IMDB-n. Igaz, Paton Youtube-csatornáján van 3, 5 évvel ezelőtti trailer, amik a kommentek szerint nem igazán arattak közönségsikert, és egyelőre film sem készült belőlük.

Az Index megkereste a színészeket is, akik közül eddig csak Lucas Till válaszolt. Az ő munkatársai azt mondták, korábban nem is hallottak még erről a filmről, és hogy Till jövő áprilisig nem is lesz elérhető, mert az új MacGyvert forgatja.