A metróba vizelő párizsi migránsnak hazudja az Origo a 2015-ben lefotózott New York-i utast

A metróban nyilvánosan imádkozó muszlim és az utasok felé vizelő migráns fotója különösen megmutatta a metrót egyébként nem használó párizsiaknak is, hogy mi van - a szó konkrét és átvitt értelmében - a mélyben.



A metróban szemérmetlenül vizelő migráns fényképe sokkolja egész Párizst

Nem kell többdplomás újságírónak lenni, hogy az embernek azonnal szemet szúrjon, hogy a metrókocsi falán mintha egy New York-térkép lenne látható, ami ugyan nem lenne 100 százalékig kizárt egy párizsi szerelvényben, de azért nem is túl valószínű.



Ha az ember kicsit ránagyít a képre, az is rögtön szemet szúr, hogy a hugyozó férfi mögött az ajtón az angol nyelvű "Do not lean on door" felirat olvasható.

Ezután egyetlen fordított Google-kereséssel megállapítható, hogy a fotó több éves és persze nem Párizsban, hanem New Yorkban készült.

Például ezzel a képpel illusztráltak egy 2015-ös cikket egy New York-i weboldalon, ami a metróban elharapózó undorító viselkedésről szól. A képaláírásból kiderül, hogy a fotó egy ottani metrókamera felvételéről lescreenshotolt és megvágott állókép.

A kép nem az Origo fantáziáját mozgatta meg először: az Asian Defence News nevű oldalon 2016-ban úgy tálalták, mint egy berlini metróban vizelő migránst.

Végül hamar meglett a francia kamuvonal is: a képet egy Sophie Durant nevű szélsőséges, bevallottan idegengyűlölő nő tette ki az oldalára február 22-én.