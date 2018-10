Késelés volt az Antarktiszon

Az Argentína déli partjaitól több mint 800 kilométerre lévő Déli-Shetland-szigetek egyikén, a King George-szigeten van egy orosz kutatóállomás, az a neve, hogy Bellingshausen. Itt dolgozott együtt már hat hónapja egy Szergej Szavickij nevű orosz kutató és egy kollégája, akit a hivatalos közleményekben csak B-nek neveznek. Azért nem hozzák nyilvánosságra a teljes nevét, mert B-ből áldozat lett, méghozzá Szavickij áldozata. A kutató október 9-én a kutatóállomás menzáján egy késsel támadt kollégájára.

B. súlyosan megsebesült, Chilébe kellett szállítani, hogy megfelelően kezelni tudják.

Szavickij a támadás után ellenállás nélkül megadta magát a kutatóállomás vezetőjének, most az állomáson van házi őrizetben, amíg az orosz hatóságok el nem döntik, mi lesz vele.

A Bellingshausen állomás Fotó: VANDERLEI ALMEIDA/AFP

Az 1968-ban nyitott Bellingshausen az egyik első szovjet kutatóállomás volt a Déli-sarkvidéken. A 19. századi orosz sarkkutatóról, Fabian von Bellingshausenről elnevezett állomásnak vannak szomszédai, nincs messze a chilei állomás, de Peru, Uruguay, Kolumbia, Kína, Dél-Korea, Brazília és Lengyelország is tart fenn kutatóállomást a szigeten. A régebben épült állomásokban, így a Bellingshausenben is spártaiak a körülmények, az épületeket nem kényelemre, csak túlélésre tervezték. Újabban ez kissé változik, a legnagyobb déli-sarkvidéki kutatóállomás, az amerikai McMurdo például 1200 embert is tud egyszerre fogadni.

A bűnüldözés azonban nem könnyű dolog a sarkvidéken, a jeges földrész ugyanis egyik országhoz sem tartozik, bár Norvégia, Franciaország, Új-Zéland, Argentína, Ausztrália, Chile és az Egyesült Királyság is igényt tart bizonyos részeire. A szokásjog szerint minden nemzet joghatósága kiterjed az általa fenntartott állomásra, így ezt a gyilkossági kísérletet az oroszoknak kell kivizsgálniuk, hiszen az érintettek és az állomás is orosz. De ez sem könnyű, ilyenkor ugyanis gyakran az anyaországból kell szakértőket a helyszínre küldeni. (Newsweek)