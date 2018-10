Jövő héttől kétszer annyi pénzt kapnak a munkaerőpiacon elhelyezkedő közmunkások

A Népszava szeptemberben közölt adatokat egy birtokába került belügyminisztériumi felmérésből, amiből kiderült: az állami apparátus 100-ból 89 közmunkást nem tudott piaci álláshoz juttatni, júniusban a közvetítési kísérletek mindössze 3,3 százaléka volt sikeres. Ha ehhez hozzávesszük, hogy történelmi csúcson a munkaerőhiány az országban, akkor érthető, hogy a kormány próbál kezdeni valamit ezzel a kínos helyzettel.

A kormány november elsejétől megduplázza az elhelyezkedési juttatását azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik sikeresen helyezkednek el a versenyszférában - mondta el Varga Mihály az MTI-nek.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a munkabér mellett járó elhelyezkedési juttatás ezzel havi 45 600 forintra emelkedik, így még jobban motiválhatják a közfoglalkoztatottakat, hogy az elsődleges munkaerőpiacon, sokkal magasabb bérezés mellett találják meg a boldogulásukat. Mint mondta, a támogatás ösztönzi a közfoglalkoztatottat, aki a versenyszférában történő elhelyezkedése esetén pluszjuttatásban részesül mindaddig, amíg a közfoglalkoztatási szerződése le nem járt volna. A még hatékonyabb kiközvetítés érdekében a kormány külön programot is indított Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami a foglalkoztatási osztályok átalakításával jár. Az új program kiemelt hangsúlyt helyez a munkáltatók igényeinek felmérésére, a járási és megyei hivatalok és a vállalkozások közötti hatékony kapcsolattartásra, de készségfejlesztéssel és a megfelelő állás kiválasztásában is segítik az érintetteket. A programnak köszönhetően országos szinten akár 50 ezren is elhelyezkedhetnek az elsődleges munkaerőpiacon 2019 végéig - mondta Varga Mihály.



Komjáth Imre, a Közmunkás Szakszervezet társelnöke az RTL Híradónak azt nyilatkozta, hogy

„Varga Mihály nem a valóságban él. Nagyon kevés olyan hely van az országban, ahol egyszerre vannak munkahelyek és tömegével vannak közmunkások.”

Vagyis alig valaki élhet a lehetőséggel, mert a többség hiába keres, az otthona környékén nem talál munkát.