Történelmi csúcson a munkaerőhiány

Az idei második negyedévben már 83 600 betöltetlen munkahely, ebből közel 62 ezer a versenyszférát érintette, írja a Portfolio a KSH üres álláshelyekről vezetett statisztikája alapján. Ennyien még sosem hiányoztak a magyar munkaerőpiacról. A legtöbben a feldolgozóiparból hiányoztak, de komoly problémával küzdött az építőipar, az információ-kommunikáció vagy a vendéglátás is.

A feldolgozóiparban 25 ezer munkavállalóra lenne szükség, az építőiparban pedig 4300-an hiányoznak, de valójában ennél legalább háromszor-négyszer több szakképzett dolgozóra lenne szükség.



Ebben benne van, hogy a fellendülés miatt egyre több emberre lenne szükség, de sokan inkább külföldre mennek, és ráadásul a demográfiai trendek sem kedvezőek.

A munkaerőhiány várhatóan egyre csak súlyosabb lesz, egy év alatt 27%-kal nőtt a betöltetlen álláshelyek száma, de a lap szerint a KSH által közölt adatokat inkább csak óvatos becslésnek lehet tekinteni, és a helyzet még ennél is rosszabb lehet. A Portfolio egyéb ként 300 ezerre becsüli a hiányzó szakképzett dolgozók számát. A lap szerint a cégek termelésnövekedésének is korlátjává válhat a munkaerőhiány, így visszafoghatja a GDP bővülését is.