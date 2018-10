Orbán egy cseh magánrepülővel mehetett a Vidi thesszaloniki meccsére

Az Átlátszó szerint az október 25-i PAOK elleni Vidi meccsre is magánrepülővel utazott a magyar miniszterelnök. A Thesszalonikiben rendezett Európa-liga meccset a VIP-páholyban Orbán Viktor Adnan Polat török oligarchával, és a fehérvári csapat tulajdonosával, Garancsi Istvánnal nézte. Az Átlátszó szerint most a cseh, de Magyarországon is működő Travel Service nevű cég Cessna 680 Citation Sovereign típusú, OK-SEM gépét vették igénybe az utazáshoz. Valószínűleg. A Miniszterelnökség ugyanis nem árulja el, hogy

2017 január 1. óta Orbán Viktor hányszor és kiktől kapott magánrepülőgépes utazást ajándékba, és az egyes ajándékok milyen értéket képviselnek.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke pedig egyszerűen nem válaszol az ebben a témában küldött kérdésekre.

A hétfői parlamenti ülésen magától a miniszterelnöknél kérdezett rá a magánrepülőzésekre ismét a jobbikos Szilágyi György. Orbán pedig azt válaszolta, hogy