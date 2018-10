Nem sűrűn van ilyen, de most az AFP is lefotózta a büszke Orbánt a Vidi-meccsen

Meglepetésre 2-0-ra győzött Szalonikiben a PAOK ellen az Európa Liga főtábláján játszó MOL Vidi.

Ahogy az eddigi külföldi Vidi-meccsekre, úgy Orbán Viktor miniszterelnök az áprilisban kétharmaddal megerősített, első számú feladatát elvégezve most is elment magángéppel szurkolni egy zürichi kitérővel, az eredmény pedig őt igazolta. Vele volt Erdogannal közös barátja, Adnan Polat török oligarcha is, aki néha Tiborcz Istvánnal is üzletel.

A nagy fotóügynökségek ritkán szokták fényképezni az ilyen, kisebb horderejű mérkőzéseken a VIP-páholyban látható prominens személyeket, de a francia AFP nem tudta nem észrevenni a büszke Orbánt:

Fotó: Szakisz Mitrolidisz/AFP