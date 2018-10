Görögországban játszik a Vidi, mégis Svájc felé indult el a magángép, amin Orbán is vendégeskedett

Budapestről felszállva Svájc felé indult az OE-LEM lajstromjelű magánrepülőgép. Ez az a gép, amin az Átlátszó szerint több Orbán-közeli oligarcha és kormányzati vezető, sőt maga a miniszterelnök is szokott utazni. Orbánt le is fotózták, amint kiszáll a gépből Budapesten a Videoton bulgáriai meccse után. Orbán akkor azt mondta, Garancsi István, Orbán kegyéből milliárdos építési vállalkozó vendége volt, és Garancsi azért ment ki, mert ő a Vidi tulajdonosa. Orbán és több fideszes politikus is azt mondta akkor, nincs semmi baj a repülőzéssel, a miniszterelnök szerint „30 éve így megyek (meccsekre), a jövő héten is így fogok”.

Csütörtökön Görögországban, Szalonikiben játszik a Videoton a PAOK-kal, Orbán valószínűleg erre a meccsre is elmegy. Arra egyelőre nincs magyarázat, miért indult a repülő Svájc felé.

A gép nem sokkal délután kettő előtt landolt a zürichi repülőtéren.

Kérdeztük Havasi Bertalant, hogy Orbán a gépen van-e, ha esetleg valami csoda folytán kapunk érdemi választ, azt természetesen azonnal közöljük.