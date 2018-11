Újra közös hadgyakorlatot tart az USA és Dél-Korea

Dél-Korea tengerészgyalogosai gyakorlatoznak az amerikaiakkal közös hadgyakorlaton 2017 áprilisában Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Trump és Kim Dzsongun tavaly nyári találkozója óta az amerikai elnököt heves kritikát érték, amiért leállította a Dél-Koreával közös hadgyakorlatokat, amelyekre a félsziget biztonságának legfőbb garanciájaként tekintenek. A médiaeseménynek kétségkívül nagyszabású szingapúri találkozó után nem sok konkrét lépés történt, Észak-Korea nem is nagyon ígért semmit, de amit ígért, azt se tartotta be, ellenben Trumpnak ez az intézkedése sok fejfájást okozott.

Dél-Korea azonban most közölte, hogy hétfőn újra közös hadgyakorlatot tartanak az amerikai tengerészgyalogosokkal, még ha nem is túl nagyot. A bejelentést nem sokkal Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és észak-korei partnere, Kim Jong Csol találkozója elé időzítették. Pompeo azt mondta, szeretne valós előrelépést az atomprogram leszerelésében, illetve beszélnek majd Trump és Kim Dzsongun közeljövőben esedékes találkozójáról is. (Reuters)