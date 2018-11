Verhofstadt Orbánnak: Előbb elrakta a pénzünket, most szétrombolja Európát

Saját óriásplakátot indított útnak kedd délelőtt Guy Verhofstadt, amin Orbán Viktornak üzen. Az európai liberális párt, az ALDE európai parlamenti frakcióvezetője egy teherautóra szerelt plakát a Luxembourg térről indult, majd az Európai Néppárt székházához a magyar nagykövetséghez megy, de közben érinti az Európai Tanács és az Európai Bizottság épületét is.

"Előbb eltette a pénzünket, most lerombolná Európát,"

áll a plakáton.

Verhofstadt korábban többször is hangot adott annak a véleményének, hogy az EU nem finanszírozhatja tovább az illiberalizmust, mert megengedhetetlen, hogy az illiberális elitek az európai adófizetők pénzén gazdagodjanak, és azt is írta, hogy Magyarországot és Lengyelországot most nem vennék fel az EU-ba. Nem véletlen, hogy a magyar kormány legújabb kampányában a liberális politikus is helyet kapott, Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója egészen addig ment, hogy azt mondta: