Sok fideszes is elhiszi, hogy Orbán Grazba jár kezelésre és zsarolják az oroszok

Idén szeptemberben a Political Capital megbízásából a Medián 1200 ember megkérdezésével mérte fel, hogy mennyire elterjedtek itthon az összeesküvés-elméletek, és melyik politikai tábor vagy társadalmi csoport veszi be leginkább ezeket.

Milliárdokba került, de Soros lett a legnépszerűbb

A kutatásból jól látszik, hogy nem maradtak hatástalanok a kormányzat kampányai, hiszen az egyik legnépszerűbb összeesküvés-elméletté vált, hogy



Soros György menekülteket akar Európába szállítani.

A megkérdezettek 51 százaléka értett egyet ezzel az állítással, és csak 21 százalék gondolta az ellenkezőjét. Nem meglepő módon a kormánypárt támogatói azok, akik a leginkább azonosulnak a kijelentéssel. A fideszesek közül csak 10 százalék nem hiszi el, hogy Soros hozza a menekülteket.

A jobboldali ellenzéki pártok, vagyis a Jobbik és a Toroczkai-féle Mi Hazánk szavazóinak fele értett egyet az állítással. Ugyanakkor a balközép ellenzék szavazóit rendesen megosztja a kérdés: 35 százalékuk nem ért egyet, ugyanakkor 39 százalék egyetért. Azaz még ebben a körben is meglepően elfogadott a kormány sokat sulykolt üzenete.

A Political Capital megállapította azt is, hogy a Soros Györggyel kapcsolatos összeesküvés-elméletek leginkább a muszlimellenes, a nyugatkritikus és antiszemita nézetekkel függnek össze.



Majdnem ugyanilyen népszerű konteó a magyarok között az is, hogy

a bankok eladósítással akarnak leigázni minket.

A megkérdezettek szintén 51 százaléka értett egyet a kijelentéssel. Ugyanakkor itt már leginkább a Jobbik és a Mi Hazánk szavazói tudtak a leginkább azonosulni az elmélettel.

Már majdnem ugyanannyira félnek a muszlimoktól, mint a zsidóktól

Ugyanakkor hiába jöttek be újabb ellenségképek, a jól bejáratott antiszemita elméletek is tartják magukat. Az ezekkel egyetértők aránya minden esetben erősen meghaladta az egyet nem értőkét.

Majdnem minden második megkérdezett egyet tudott érteni azzal, hogy a zsidók döntő szerepre akarnak szert tenni a nemzetközi pénzügyi intézményekben. Szintén sokan látják úgy, hogy a zsidók ki akarják terjeszteni befolyásukat a világgazdaságban.

A megkérdezettek 16 százaléka gond nélkül azonosulni tudott az antiszemita kijelentésekkel, és csak és csak 7 százalék tartotta baromságnak az összeset.

Antiszemita elméletek elfogadottsága Fotó: Political Capital: Összeesküvés-elméletek, álhírek, babonák a magyar közvéleményben

Megint a Jobbik és a Mi Hazánk támogatói voltak azok, akiknél a legerősebb az összeesküvéses antiszemitizmus: 27 százalékuk erősen antiszemita, és csak 4 százalékuk utasítja el teljesen a zsidó összeesküvés-elméleteket. A kormánypárti szavazók nagyjából az átlagot hozták, 18 százalékuk volt full antiszemita, és 6 százalékuk utasította el teljesen a zsidó összeesküvésről szóló kijelentéseket.

Viszont a balközép ellenzéki pártok táborában az átlagnál kevesebben hiszik el ezeket, itt a konspiratív antiszemiták aránya 14 százalék, míg az antiszemita összeesküvés-elméleteket elutasítók aránya 8 százalék.

De mivel egyszerre több csoporttól is lehet félni, a Political Capital megvizsgálta azt is, hogy a muszlimellenesség mennyire erősödött fel. Ráadásul az utóbbi években a kormányzati üzenetek is ráerősítettek erre.

Itt a megkérdezettek 48 százaléka egyetértett azzal, hogy a muszlimok lopakodva ránk akarják erőltetni a kultúrájukat. 45 százalékuk szerint pedig a muszlim vezetőknek titkos tervük van arra, hogy elfoglalják Európát és arab kontinenst csináljanak belőle.

Az egyet nem értők aránya egyik kérdés esetében sem érte el a 25 százalékot. A billegők, semleges állásponton lévők aránya ugyanakkor 24 százalékos volt.

Akik a legjobban tartanak a lopakodó muszlim inváziótól általában férfiak, szakmunkás végzettségűek, fizikai munkát végeznek, 30-50 évesek vagy a 60 felettiek.

A Fidesz szavazói muszlimellenességben már alig maradnak el a Jobbik és a Mi Hazánk táborától: míg a jobboldali ellenzéknél 69 százalék gyanít valamilyen muszlim konspirációt a háttérben, a kormánypártiaknál ez 67 százalék.

A balközép pártok szimpatizánsaira jellemző a legkevésbé a muszlimellenes konteók elfogadása. Az ő támogatóiknak csak 55 százaléka értett egyet a muszlimellenes állításokkal.

Az életkor csak a muszlimellenes, az antiszemita és az ártalmakkal foglalkozó összeesküvés-elméletek elfogadottságára van hatással. A két idegenellenes skála átlagos értékei hasonló eloszlást mutatnak a korcsoportokban. Legkevésbé a 30 évnél fiatalabbakra, aztán az 50-59 évesekre jellemző ez a két attitűd.

Az iskolai végzettség döntően befolyásolja, hogy valaki mennyire vevő az idegenellenes összeesküvés-elméletekre. A szakmunkások leginkább nyitottak az antiszemita és a muszlimellenes konteókra. A legkevésbé a felsőfokú és az alapfokú végzettségűek hisznek ezekben az elméletekben.

A muszlimellenes, az antiszemita és a nyugatellenes elméletek iránt a kormánypárti és a jobboldali ellenzéki szavazók nyitottabbak az átlagnál. De meghatározó a vallás is: az átlag felett hisznek az antiszemita elméletekben azok, akik vallásosak ugyan, de nem az egyház tanításai szerint, hanem a maguk módján. Legkevésbé a nem vallásosak értenek egyet az antiszemita sztereotípiákkal.

Tényleg Grazban kezeltetik magukat a fideszes politikusok, hogy aztán az oroszok zsarolhassák Orbán Viktort?

Megvizsgálták azt is, hogy a kormányról terjedő elméletek mennyire elterjedtek a különböző táborok között. Az egyik ilyen az a rendszeresen felbukkanó pletyka volt, miszerint vezető fideszes politikusok Ausztriába járnak titokban pszichológiai kezelésekre.

A megkérdezettek 30 százaléka hajlamos elhinni grazi kezelést, ugyanakkor 27 százalék teljesen elutasítja. Érdekes, hogy a Fidesz szavazói sem utasítják el teljesen ezt az állítást:

Minden negyedik fideszes valamilyen szinten egyetért a pszichiátriai kezelésről szóló konteóval.



A másik állítással, miszerint az orosz titkosszolgálat terhelő bizonyítékokkal rendelkezik Orbán Viktorról, és ezzel zsarolják a miniszterelnököt, már valamivel kevesebben tudtak azonosulni, mint a gyógykezeléses történettel. Ezt a megkérdezettek 26 százaléka hitte el. Ugyanakkor 35 százaléknyian vannak azok, akik ezt nem hiszik el.