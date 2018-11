Egy valójában nem létező amerikai metálegyüttes turnézik éppen Európában

Lebukott a Threatin nevű amerikai metálegyüttes, amiatt, hogy bár nagyon is élő helyszíneken ad éppen élő koncerteket, valójában nem is létezik, sőt konkrétan minden, ami velük kapcsolatban valaha elhangzott, hazugság.

A kétezres évek elején azzal jött be az Indexbe egy volt kollégám, aki a korábban Magyar Hírlap kultúra rovatában dolgozott, hogy popmenedzser lett és bemutatja nekünk a legújabb sztárját, egy G. nevű rappert. Hogy pár perccel később kibökje az igazságot, ami sokkal viccesebb volt Eminem karrierjénél is: bár a magyar bulvárlapok akkor már több mint fél éve közöltek híreket G., a híres rapper viselt dolgairól, csajozásairól és színpadi sikereiről - az ismerősöm mappában hordta magával a kivágott cikkeket - , G. igazából nem is létezett. Vagyis hús-vér emberként igen, de nem volt rapper, sőt nemhogy nem tudott rappelni, de soha meg sem próbálta. A volt kollégám viszont jóban volt egy rakás újságíróval, ezért heccből felépített neki egy sajtóbeli személyiséget.

Jered Theatin Los Angeles-i amatőr metálzenész azonban rajta is messze túltett most, köszönhetően az internetnek.

Threatin él-hal a metálért, sőt az éneklés mellett az összes alaphangszeren is tud játszani. Addig azonban nem jutott el, hogy egyszer is fellépjen Amerikában. Mégis rettentően szeretett volna turnézni, ezért hónapokkal ezelőtt egy olyan bonyolult terv megvalósításába fogott, hogy ha belegondolsz, ennyi erővel valójában simán csinálhatott is volna egy valódi metálbandát.

Hősünk ugyanis gondos online munkával létrehozott egy róla elnevezett, vagyis Threatin nevű metálegyüttest. A klipek voltak a legegyszerűbbek: egymaga feljátszotta a hangsávokat, megkeverte a számokat és némi videózás-vágás után már ki is tehette a klipeket.

Nem is egyet:

De ennyi persze nem volt elég.

Emberünk totál kamu koncertvideókat is gyártott, külön-külön felvett valódi közönséggel - persze mások koncertjein felvettel - és egy általa összerakott álegyüttessel.



Aztán vásárolt magának - maguknak - Facebook- és Youtube-lájkokat, kommenteket és megtekintéseket is.



De mivel egy menőbb együttes nemcsak zenészekből, hanem menedzsmentből is áll, létrehozott egy kamu ügynökséget is, ami álinterjúkat küldözgetett szét és koncerthelyszíneknek árulta a Threatint, hivatkozva a korábban felsorolt hazugságokra.

Mint kiderült, a szerteágazó tehetségű metálrajongó igazi álma egy nagy európai koncertturné volt. Amit ezekkel az eszközökkel élve sikerült is leszerveznie.

A csalás persze szinte azonnal kiderült, de meg kell hagyni, hogy hősünk, ha totál bolond is, mindenképpen tökös fickó. A turnét ugyanis nemcsak megszervezte, de tényleg el is utazott rá, méghozzá egy erre az alkalomra felbérelt háttéregyüttessel.

Csakhogy már a legelső helyszínen, a londoni Underworldben problémák támadtak. Az álügynökük - minden bizonnyal maga Threatin - ugyanis azt hitette el a szervezőkkel, hogy már előre eladott 300 jegyet. Ehhez képest 3 néző jelent meg a koncerten.

A csalás igazából a turné következő, bristoli klubjában bukott ki, ahol az álügynök 190 előre eladott jeggyel hitegette a helyet, ahová végül az előzenekar által felírt 10 emberen kívül 1 fizető néző jött el. Az Exchange tulajdonosainak először az tűnt fel, hogy az összes ember, aki a Facebook-esemény oldalán bejelölte, hogy jönni fog, brazil. Ezután jobban megkapargatták a többi weboldalt is, és kibukott a hazugság.

A legklasszabb az, hogy bár a sztori most óriási pofáraesésnek tűnik, még az sem teljesen kizárt, hogy Jered Threatin diadalával záruljon. A turné elvileg ugyanis még csak az elején tart, lekötött koncertekkel Franciaországban, Olaszországban és Németországban. Miközben egyre több komment szól arról, hogy napról napra többen kiváncsiak a világ legkamubb együttesére.

(via Stereogum)