Hiába gyártják Angliában, egy kemény brexit után heteken belül eltűnne a polcokról a Mars csoki

A héten folytatódik majd tovább a brit kormány kálváriája, hogy valahogy tető alá hozzanak egy megállapodást a brexitről az EU-val. A Theresa May által múlt héten bejelentett terveket az EU jól fogadta, ugyanakkor a decemberi brit parlamenti szavazás előtt a miniszterelnöknek még saját pártján is át kell vinne a javaslatot.

A megállapodásról részletesen is írtunk, és már akkor említettük, hogy a brit kormány meglehetősen lehetetlen helyzetbe kormányozta magát, hiszen a kilépés az EU-ból egyszerűen nem lehetséges úgy, hogy a gazdaság működőképes maradjon, és a kormány visszaszerezze az EU-ra bízott jogait is, egyszerre, ráadásul az EU kezében komoly adu van, hiszen alku nélkül jöhet a "hard Brexit", ami minden modellezés szerint a brit gazdaságnak fájna sokkal jobban.

Egy hard Brexit a brit gazdaság rengeteg szektorát nagyon keményen sújtaná, a gyógyszertáraktól az élelmiszerboltokig nagyon hamar kimerülhetnének a készletek. Hogy mennyire alapvető problémákról van szó, azt jól jelzi egy apró, de jelentős történet: ha nincs megegyezés, heteken belül eltűnhet a brit polcokról a Mars-csoki. Amit amúgy Nagy-Britanniában is gyártanak.

Erről Michael Gove miniszter beszélt élelmiszeripari szereplőknek a múlt hónapban, és egy a beszélgetésen résztvevő elmondása alapján a Buzzfeed írta most meg. E szerint a miniszter nem kertelt, a Slough városában gyártott csokoládé 21 alapanyaga jön ugyanis külföldről az országba, és ha beütne a kemény brexit, akkor ebből két alapanyag napok alatt kifogyna.

Ha ugyanis nincs megállapodás, az élelmiszer- és alapanyagimport legfőbb csatornájának számító doveri kikötőt azonnal le kéne zárni. Ráadásul olyan alapanyagokról van szó, melyeket nem lehet felhalmozni sem. A miniszter azzal számolt, hogy a Mars két héten belül tűnne el a brit polcokról.

A lap információi szerint amúgy annak ellenére, hogy Gove végül kiállt May megállapodási terve mellett, magánbeszélgetései során szidta a megszületett megállapodást. Ugyanakkor a környezetvédelmi tárcát vezető miniszter belátta azt is, hogy ha nincs megállapodás, azért túl magas árat kéne fizetniük. Ezzel pedig átmenetileg vélhetően meg is mentette Mayt, illetve kormányát a múlt hétvégi lemondási hullám ellenére is.

Bennfentes információk szerint ha nincs megállapodás, az élelmezési kérdésekért felelős ügynökség előrejelzése szerint akár több mint hat hónapon át lehetnek majd fennakadások az élelmiszer exportban és importban, emiatt pedig üres polcokra kell felkészülni, illetve arra, hogy nagyon komoly anyagi megterhelés hárulhat azokra a vállalkozókra, akik EU-s exportra termelnek.



A lap cikke szerint szemben azokkal, akik a mostani megállapodási tervet támadják, és akár megegyezés nélkül is kiesnének az EU-ból, Gove épp azért nem hajlandó ilyesmihez a nevét adni, mert látja, mi következne az élelmiszerpiacon, és így az országban is, ha nincs megállapodás.

Közben a Guardian arról írt, hogy az országban elfogytak az élelmiszertárolási kapacitások, mivel a gyártók és kereskedők mindenből igyekeztek a lehető legtöbbet felhalmozni, készülve egy esetleges hard brexitre.