Minden vidéki fiókját bezárja a Matolcsy család házibankja

December közepén csodálkozhattunk rá arra a pikáns pénzpiaci jelenségre, hogy Matolcsy György jegybankelnök felügyeleti biztost küldött az unokatestvére, Szemerey Tamás tulajdonában álló Növekedési Hitelbankhoz, amely bőkezű hitelekkel támogatta meg többek között a Matolcsy-fiúk otthonteremtését.

Az MNB közleménye szerint erre, mármint a felügyeletre azért volt szükség, mert az NHB likviditási helyzete annyira leromlott, hogy az indokolta az azonnali beavatkozást. A jegybank a biztos kinevezése mellett 30 napja befagyasztotta a 7 millió forintosnál nagyobb betétek kifizetését, megtiltotta az új hitelek kihelyezését és „felszólította a bank vezetését és többségi tulajdonosát, hogy tegye meg a likviditási helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket”.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a „bölcs vár”, a Tudás Háza, az egykori budai óvárosháza felújított épülete átadóünnepségén 2018. szeptember 21-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az Index most arról ír, hogy bár voltak fennakadások az ügyintézésben, de nem volt ügyfélroham vagy intenzív reklamációk a banknál, bár azt is hozzáteszik, hogy ez azért a bank „elenyésző” méretéből is fakad. A lap értesülései szerint jövő héttől már nem is lesz hol reklamálnia a vidéki ügyfeleknek, ugyanis

az NHB mind a kilenc vidéki fiókját bezárják, és így egyetlen budapesti fiókjuk marad.

A 444 korábban tényfeltáró cikkekben, például ebben mutatta be, hogy az NHB a jegybanktól vállalati hitelezésre igen olcsón kapott forrásokat jórészt magához Szemerey Tamáshoz, a család más tagjaihoz, illetve a szoros baráti körükhöz tartozó cégekhez helyezte ki még mindig igen kis kamattal. A nagybácsi bankja adott hitelt Matolcsy fiainak bútorgyár és luxusvillák vásárlására, többek között azt a 400 milliós házat is NHB-s hitelből vették, amelyben Matolcsy György lakik.