Az Egyesült Államok nem ad újjáépítési támogatást Szíriának, amíg az iráni csapatok ki nem vonulnak onnan

Mike Pompeo Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter csütörtökön Kairóban beszélt arról, hogy az Egyesült Államok azon dolgozik a szövetségeseivel, hogy az utolsó iráni bakancs is elhagyja Szíriát. Az oroszok mellett ugyanis az Irán is komoly erőkkel támogatja Bassár el-Aszad szíriai diktátort a felkelők elleni harcban. Pompeo most arra figyelmeztetett, hogy az amerikai kormány nem biztosít újjáépítési támogatást az Aszad által ellenőrzött területeknek, amíg az iráni egységek nem távoztak.

Donald Trump kivonulásról szóló kijelentése után külügyminisztere most azt mondta, Amerika nem vonul vissza addig, amíg véget nem ér a terror elleni harc. (BBC)