Érzelmes véleménycikke miatt indít pert a Mediaworks a Nemzeti Sporttól kirúgott Sinkovics Gábor és a 444 ellen

Közleményben jelentette be a Nemzeti Sportot kiadó, nemrég az állampárti propagandaholding részévé vált Mediaworks Zrt., hogy „megteszi a szükséges jogi lépéseket” a Sport egykori újságírója, Sinkovics Gábor, illetve a legendás újságíró egyik írását lehozó lapok ellen. Ezek között a legelső a 444, hiszen a Mediworksöt kiborító, szubjektív publicisztikát mi közöltük elsőként.



Az érintett azt mondja: ha tényleg bíróság elé citálják, ott „mindent és annál is többet” el fog mondani arról, mi folyik a lap szerkesztőségében.



A Nemzeti Sport főszerkesztője 2018. októberében – a külvilág számára mindenképp meglepő módon – kirúgta a lap egyik legnépszerűbb és legismertebb arcát, a 30 éve a Sportnál dolgozó Sinkovics Gábort. (Akkor a színes fordulatairól híres szerző saját mondataiból összeállított „nekrológgal” búcsúztattuk Sinkovicsot.)



Mivel Sinkovics érdekes figura, Orbán miniszterelnök bevallottan kedvenc lapja, a Mészáros Lőrinc által előbb megvásárolt, majd az állami médiaholdingnak ingyen felajánlott Nemzeti Sport szerkesztőségi ügyei pedig izgalmas témának számítanak, az október óta eltelt időben többször is interjút kértem a főszereplőtől. Aki – hiába volt igencsak csalódott és dühös a formailag közös megegyezéssel történt kirúgása miatt – arra hivatkozva utasított el minden alkalommal, hogy nem akarja kiteregetni a volt munkahelye belső ügyeit.

Időközben azonban olyasmi történt, ami ismét felzaklatta Sinkovicsot: amikor az elszámolás után bement a cuccaiért, állítása szerint azt látta, hogy eltűnt a személyes emlékeit és a pályafutása során összegyűlt tárgyakat tároló háromfiókos, íróasztal alá begurítható fémszekrénye. Nem pusztán a benne tárolt dolgok, hanem az egész szekrényke. Mivel a kiadó a riporter elbeszélése szerint ezek után szóba sem volt hajlandó állni vele, az újságíró két felszólító levelet is íratott, de azokra nem érkezett semmilyen válasz.

2019. januárjában, néhány nappal ezelőtt, Sinkovics ezért úgy döntött, hogy feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, amiről az ügyét követő 444-et is értesítette. Az erről szóló cikk részeként közöltem azt a kifejezetten szubjektív, a riporter családi viszonyaival, érzelmeivel és Magyarország jelenlegi állapotával foglalkozó, leginkább talán hattyúdalként definiálható írást, ami a jelek szerint kiverte a biztosítékot a Mediaworksnél.

Január 14-én a Mediaworks ugyanis közleményt jelentetett meg a weboldalán. Ebben először is azt írják, hogy

„Korábbi munkavállalónk írása meg nem történt eseményeket, valótlanságokat és rágalmazásokat tartalmaz, s ezzel negatív színben tünteti fel a Mediaworks Hungary Zrt.-t és annak alkalmazottait.”

Ezek után ismertetik, hogy

„Sinkovics Gábor és a Mediaworks Zrt. 2018. október 10-én állapodtak meg Sinkovics munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Sinkovics Gábor munkaviszonya 2018. október 31-én szűnt meg, a munkáltató a megállapodásban szereplő időpontig Sinkovics Gábor minden járandóságát kifizette. A megállapodásban Sinkovics aláírásával megerősítette, hogy valamennyi magántulajdonát képező ingóságát hiánytalanul átvette, továbbá a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a nyilvánosság előtt nem tesznek egymásra jó hírnevet sértő tartalmú kijelentéseket. A felek aláírásukkal rögzítették, hogy egymással szemben semmiféle követelésük nincs.”

A szöveg azzal zárul, hogy

„Sinkovics Gábor megsértette a megállapodásban rögzítetteket, így szerződésszegést követett el. A Mediaworks Zrt. Sinkovics Gáborral és a levelét közlő médiumokkal szemben megteszi a szükséges jogi lépéseket.”

A közlemény azért meglepő, mert ha az ember elolvassa Sinkovics írását, azonnal kiderül, hogy az lényegében nem tesz semmiféle tényállítást a Mediaworksről. Egész pontosan összesen két elem van benne, ami esetleg tényállításnak minősíthető:

Szöllősi György nem mert a szerző szemébe nézni, miközben egy másik vezető társaságában kirúgta;



eltűntek a relikviái.



Az írás ezen felül végig kifejezetten személyes: érzéseket, véleményeket fogalmaz meg igen erős stílusban. Az kétségtelen, hogy kiderül belőle, a szerzőnek rendkívül rossz véleménye van Szöllősi Györgyről, Mészáros Lőrincről, a magyar kormányról és a közállapotokról. De mindez hangsúlyozottan vélemény.

Emiatt már az sem világos, hogy Sinkovicsot miért akarják beperelni, az pedig végképp teljes talány, hogy mit akarnak a véleménycikkét vagy annak részleteit leközlő, velük semmiféle titoktartási szerződést alá nem író lapoktól, így a 444-től.

A közlemény állításai miatt megkerestem Sinkovicsot. Az újságíró azt mondta, hogy a kírúgásakor tényleg aláírt egy papírt, ráadásul anélkül, hogy megnézte volna a tartalmát. (Ebben szerepelt az is, hogy minden ingóságát átvette.) Sinkovics ezt azzal magyarázta, hogy - bár ez nem menti fel őt - amikor behívatták, teljesen váratlanul érte, és szó szerint sokkolta a kirúgásának a híre. Amikor ebben az állapotában közölték vele, hogy ha helyben aláírja a közös megegyezéses papírokat, akkor problémák nélkül megkapja minden járandóságát, a sokkhatás alatt alá is írt mindent. „Azt sem tudtam, hol vagyok” – idézte fel ezeket a pillanatokat. Mivel ekkor azt mondták neki, hogy már be sem kell mennie a szerkesztőségbe, a szekrénye eltűnését csak durván egy hónappal később, akkor vette észre, amikor a végső zárás formaságainak elintézése végett bement.

Az újságíró úgy érzi, hogy ezzel az eljárással becsapták őt.

A Mediaworks közleményében emlegetett írásáról pedig ezt mondta:

„Nem akartam cikket írni, a nyilvánossághoz fordulni. A sebek és a sírás, a 30 év kitörlése az életemből, egyik pillanatról a másikra az utcára kerülve, a magánügyem. Ami megjelent, azt inkább csak magamnak írtam, merthogy már nincs fórum, ahol akalmaznának. Mintegy lezárva, legalább magamban, a Nemzeti Sportos pályafutásomat. Ami az életem volt. A Mediaworksnél pontosan tudják, miért és hogyan távolítottak el onnan. De ez majd úgyis kiderül a bíróságon, ha valóban odacitálnak. Elmondok mindent arról a másfél évről, amit átéltem Szöllősi György vezetése alatt. Mindent, és annál is többet, ha ők valóban ezt akarják. Ez nem egy cikk volt, hanem egy búcsúlevél, amely legkevésbé a Mediaworksről szólt, sokkal inkább arról az országról, amelyben élünk.”

Sinkovics emellett elhatárolódott egy, az RTL Klub híradójában az ügyéről megjelent anyagtól. Az újságíró elmondta, hogy nem nyilatkozott a tévének, amely egy vele készült régebbi tévéfelvétel és erre úsztatott feliratok segítségével olyan látszatot keltett, mintha az írása egyes, az ország általános állapotára vonatkozó mondatait a Mediaworksre értette volna.