Erdogan most éppen egy NBA-sztárt akar letartóztatni

Enes Kanter, a New York Knicks török centere. Erdogan szerint ő is puccsista, mint vagy még ötvenezer ember, akit az elmúlt években bebörtönöztek Törökországban. Fotó: MATTHEW STOCKMAN/AFP

Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a török ügyészség Enes Kanter, a New York Knicks török centere ellen. A török hatóságok szerint a 26 éves játékos a 2016-os, elbukott puccs szervezőivel van kapcsolatban. Kanter, aki szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök szimpla diktátor, tagadja a vádat.

A török hatóságok már 2017-ben bevonták Kanter török útlevelét, de mert zöld kártyával él az Egyesült Államokban, ez aligha izgatja. Igaz, nemrég lemondta csapata londoni meccsét, mert tart a török kémektől. "Van rá esély, hogy megölnének ott" - mondta.

Kanter szerdán a Facebookon azt írta, hogy a "török kormány képtelen akár csak egyetlen bizonyítékot bemutatni arról, hogy bármi rosszat tettem volna. Még csak parkolási bírságom sincs, mindig is törvénytisztelő polgár voltam" - írta. Kanter egyetemi oktató édesapja ellen a török hatóságok tavaly júniusban adtak ki elfogató parancsot. A rendkívül fura, Erdogant valójában hatalmában csak megerősítő puccs óta a török hatóságok már ötvenezer embert börtönöztek be. (Via BBC)