Kutyával várta Putyint a szerb elnök Belgrádban

Az orosz elnök csütörtökön Belgrádba utazott, hogy megerősítse Oroszország kapcsolatát az uniós tagságra pályázó Szerbiával. Amíg Vlagyimir Putyin állami kitüntetést adott a szerb elnöknek, Aleksandar Vučić egy sarplaninai juhászkutyával lepte meg az orosz elnököt.

Vlagyimir Putyin, Aleksandar Vučić és a kutya Fotó: SERBIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency

A közös sajtótájékoztatójukon Putyin azzal vádolta az Egyesül Államokat a nyugati államokat, hogy destabilizálni akarják a Balkánt. Példának említette, hogy Montenegrót felveszik a NATO-ba,valamint Macedóniát is a nyugati szövetségi rendszerbe akarják bevonni.

Az orosz elnök szerint Koszovó több provokatív lépést is tett az utóbbi időben, amellyel gerjesztette a feszültséget Szerbiával, például decemberben a hadsereg megalakításáról döntött, és ez destabilizálhatja a régiót. Azt mondta, Moszkva amellett áll ki, hogy Koszovó és Szerbia között egy mindenki számára elfogadható megállapodás jöjjön létre.

Vlagyimir Putyin kiemelte, hogy Oroszország és Szerbia között egyre szerteágazóbb az együttműködés, és a szerb elnökkel további együttműködési lehetőségekről tárgyalt. Emlékeztetett arra, hogy Moszkva eddig is segített a szerb hadsereg korszerűsítésében és megerősítésében, és a továbbiakban is szándékában áll, hogy harci eszközöket és felszerelést adjon Belgrádban.

Bár Szerbia uniós tagjelölt, de Moszkvával is szorosan tartja a kapcsolatait, a mostani találkozón 21 megállapodást írtak alá, többek között energetikai és védelmi kérdésekről.

A találkozón szó volt a Török Áramlat gázvezeték kiépítéséről is, amelyről Vlagyimir Putyin azt mondta: nem Moszkván múlik, hogy merre halad majd a vezeték, Oroszország most arról tárgyal, hogy Bulgárián és Szerbián keresztül lehessen Nyugat-Európába juttatni a földgázt. Emellett megegyeztek abban, hogy Oroszország 3 milliárdról 3,5 milliárd köbméterre emeli a Szerbiába szállított gáz mennyiségét, és bővítik az udvarnoki (Banatski dvor) gáztározó kapacitását is.

A közös sajtótájékoztatón Aleksandar Vucic szerb elnök rámutatott, hogy a két ország között egyre jobbak a gazdasági kapcsolatok, és reményét fejezte ki, hogy ez a tendencia a jövőben sem változik. Rámutatott, hogy Oroszország jelentős összeggel támogatja a szerb vasutak fejlesztését. (BBC/MTI)