Az ügyészség visszautasítja a politikai nyomásgyakorlást

Miután tegnap kimondták, hogy jogszerű volt az ellenzéki képviselőkkel szemben az MTVA épületében alkalmazott erőszak, és közérdekű üzem megzavarása miatt indítottak eljárást, ma újabb közleményt adtak ki

Az ügyészség visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást



címmel.

Tegnap este, feltehetően az MTVA-s döntés hatására, a Momentum aktivistái telefújták a Legfőbb Ügyészség bejáratánál lévő járdát azokkal az botrányokkal, amikkel szerintük a szervezetnek foglalkoznia kellene.

Az ügyészség bejárata a Momentum akciója után Fotó: Momentum

Ezen a ponton az ügyészség nem hallgathatott tovább. Többek között azt írják:



„Az aktivisták állításával szemben, a vízzel nagyobbrészt el nem távolítható felfestés köztisztasági szabálysértés megvalósítására lehet alkalmas. (...) A politikai akció kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyészség az Alaptörvénynek és a rá vonatkozó törvényeknek megfelelően, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, függetlenül eljárva érvényesíti az állam büntetőjogi igényét.”

Ezek után néhány konkrét esetet is kikérnek maguknak, például, hogy Elios-ügyben nem is ők szüntették meg a nyomozást, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda, így Orbán Viktor miniszterelnök vejének kétes cégügyeit nem is fair rajtuk számon kérni.