Nagy szerződést írt alá Merkel és Macron

Sokat ígérő nemzetközi szerződést írt alá Angela Merkel német kancellár és Emmanual Macron francia elnök. A dokumentumban a két ország megállapodott arról, hogy közösen lépnek fel az ENSZ-ben (ahol Franciaországban állandó helye van a Biztonsági Tanácsban), és összehangolják álláspontjaikat az EU-t érintő kérdésekben is. A két ország ezen kívül újra megerősítette elköteleződését az európai hadsereg felállításában is.

Az Aachenben aláírt szerződés ezen kívül kulturális csereprogramokat is elindított a két ország között, és elköteleződést jelent egymás anyanyelveinek tanulása és tanítása felé is. A dokumentum használja a német-francia gazdasági térség fordulatot is.

Merkel és Macron szerint Európának pajzzsá kell válnia, ami védi polgárait a világ problémáitól, és ebben nagy lépés ez a szerződés.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Franciaország és Németország Nagy-Britannia távozásával kétséget kizáróan az EU fő erejévé válnak. Messze ez a két ország rendelkezik a legnagyobb befolyással a Nagy-Britannia nélküli unióban, a német gazdasági és a francia katonai fölény megkérdőjelezhetetlen a blokkban.

A szerződésnek azonban nem mindenki örül, a lengyel Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üdvözölte ugyan a dokumentum aláírását, de hangsúlyozta, hogy az EU országainak egyértelmű jelekre van szükségük Berlinből és Párizsból, hogy a két ország hajlandó tenni az EU többi államáért is, és nem mondanak le a küszködő EU-ról, hogy aztán egy kisebb, de erősebb német-francia együttműködésbe húzódjanak vissza.

Franciaország és Németország EU-n belüli magszerepe és egyre mélyülő együttműködésük nem újdonság, a hosszútávú elköteleződéshez azonban a szerződésnél sokkal fontosabb, hogy Emmanuel Marconnak sikerül-e növelnie népszerűségét Franciaországban. (BBC)