Mocsai Lajos szerint akkor lesz sikeres a magyar válogatott, ha nem utánozza a nálunk jobbakat

Számos gyorselemzés született már arról, hogy a tao-pénzeknek köszönhetően milliárdokban úszó kézilabda férfi reprezentásai miért szerepeltek le a világbajnokságon. (10. lett a magyar csapat, az utolsó meccsén megsemmisítő vereséget szenvedve a norvégoktól.) Összefoglalva: elment mellettünk a világ, nálunk még mindig vagy védekezésben vagy támadásban jó játékosokat képeznek, nem olyanokat, akik mindkettőben kiválóak, és nem kell őket cserélgetni attól függően, hogy a nagy rohanásban éppen védekezünk vagy támadunk. Más országokban ezt már sikerült megoldani.

A témában a Nemzeti Sport megkereste Mocsai Lajost, aki 2012-ben nagy bravúrral a negyedik helyen végzett a magyar férfi válogatottal, korábban a nőkkel ezüstérmet nyert a 2000-es olimpián és a 2003-as világbajnokságon, óriási előnyről bukva el mindkét döntőt. Eredményekben gazdag edzői pályafutását már lezárta, 2014 óta a Testnevelési Egyetem rektora. Ehhez óriási segítséget kapott a politikától, törvényt kellett ugyanis módosítani ahhoz, hogy a tisztséget megkapja, aztán amiatt is, hogy ne kelljen nyugdíjba mennie. A Debreceni Egyetem pedig úgy választotta díszdoktorrá, hogy a doktori és habilitációs tanácsa nem támogatta. És ami a mostani téma szempontjából igazán fontos: Mocsai ötletére, sokmilliárdos állami közpénz felhasználásával, és Orbán Viktor támogatással 2013-ben elindult a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Ennek Mocsai az igazgatója, az intézmény feladata az utánpótlásnevelés, az indulástól számított 4 éven belül, vagyis 2017-re látványos eredményeket ígértek.

Mocsai Lajos meglátásai ehhez képest a következők:

1. Hülyeség a nálunk sikeresebbeket, minket legyőzőket utánozni, hiszen van magyar iskola

"Nekünk megvan a magunk kialakult, bevált, korábban sikerekre vezető, egyedi edzésmódszertanunk, amelytől viszont eltávolodtunk. Nem szükséges, sőt inkább hátramozdító mindenben a külföldieket utánozni".



2. Kiváló a magyar utánpótlásképzés.

"Biztosan akad egy-egy eleme a módszertanuknak, amelyet érdemes átvenni, de hangsúlyozom, a magyar kézilabdának, az utánpótlás-nevelésnek is kiváló hagyománya és iskolája volt és van is".



3. Kiváló ugyan az utánpótlásnevelés, de mégsem, mert a magyar klubok hibája, hogy kevés játékost nevelnek.

"A másik kérdés, hogy a külföldiek tömegét alkalmazó magyar élklubokból az utóbbi években nem került ki tizenkét-tizennégy nemzetközileg is jegyzett magyar játékos, legfeljebb kettő-három."



Minderről úgy beszélt Mocsai Lajos, hogy ő irányítja a világ pénzét felemésztő, Orbán Viktor által büszkén emlegetett Nemzeti Kézilabda Akadémiát. Ami egyetlen egy játékost sem adott a válogatottnak.