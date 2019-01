Radikálisan felforgatná a multik adózását az OECD

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint egyre inkább körvonalazódik egy konszenzus a tagállamok között annak az amerikai javaslatnak a támogatásáról, amely egy globális társasági adóreformról és egységesített szabályozásról szól.

A világ 35 államát, köztük Magyarországot is soraiba tudó szervezet által felkarolt javaslat szerint a vállalatok a jövőben ott fizetnének adót, ahol a kereskedésüket folytatják. Ez nagyon komoly változást jelentene a jelenlegi helyzethez képest, ahol a társasági adók fizetése általában azon múlik, hogy az egyes vállalatok székhelye, munkavállalói vagy irodái hol vannak helyileg.

A világ gazdagabb országait összefogó szervezetben a reform igényét az szülte meg, hogy számos ország megelégelte, ahogy a multinacionális vállalatok mozgatják a világban a profitjukat, sokszor a kedvezőbb adózási lehetőségeket biztosító országok irányába, függetlenül attól, hogy ez a profit hol keletkezett. Európában például Franciaország ágált már egy ideje az amerikai techóriások ellen, azt állítva, hogy a nagy netes cégek nem fizetnek elegendő adót azon a piacon, ahol digitális szolgáltatásaikat értékesítik.

Az OECD kedden négy tervezetet is bemutatott, melyek mind a digitális gazdaság megváltozott körülményei között értelmeznék újra a társasági adózás működését. A Financial Timesnak a szervezet adózásért felelős vezetője, Pascal Saint-Amans elmondta, hogy a négy javaslat egyike az amerikai álláspont, és az alapjaiban alakítaná át, hogy a multik hogyan fizetnek adót az egyes országoknak.

Az amerikai javaslat mellett szól az is, hogy az elképzelést támogatják olyan nagyon jelentős gazdaságú országok is, melyek ugyan nem tagjai az OECD-nek, de szavuk sokat nyom a latba: felsorakozott mellette Brazília, Kína és India is.

A javaslat értelmében a multinacionális vállalatok többet nem mozgathatnák a profitjukat aszerint, hogy hol kedvezőbb számukra a társasági adó mértéke. A tervezet nemcsak a techcégeket, hanem minden multit érintene. A tervezettől azt várnák, hogy a multinacionális cégek bevételei nem adóparadicsomokban és néhány exportálóországban csapódnának le adó formájában, hanem ott, ahol sok fogyasztó él.

Az OECD javaslatát kedden 127 ország támogatta, de akadtak európai országok melyek csak a digitális cégekre akarnak hasonló reformot kivetni. Ugyanakkor az OECD szerint a javaslat szoros összhangban van azokkal a javaslatokkal, melyeket az Európai Bizottság közölt tavaly. Kedden a bejelentést méltatta a francia gazdasági miniszter, Bruno Le Maire is.

A jelenlegi tervek szerint a javaslatról 2020 végére születhetne megállapodás.

Egy ilyen formálódó adóreform érinthetné Magyarországot is: a G7 épp nemrég írt egy kutatás alapján arról, hogy hazánk tényleg lassan tényleg adóparadicsom lesz: nálunk csak 7,5 százaléknyi adót fizettek a multik, ami az egész EU-ban a legalacsonyabb érték.

A multinacionális cégek adóelkerülési tevékenységéről szóló nemzetközi kutatásokról a Qubit is több cikkben foglalkozott, ajánljuk a legutóbbi cikkükben fellelhető régebbi linkeket is. (via Financial Times)