19,5 milliárdos beruházással száll be Magyarország egy ghánai gázerőmű felépítésébe

A G7 arról írt, hogy Magyarország egy 70 millió dolláros (19,5 milliárd forintos) beruházással száll be egy ghánai gázerőmű felépítésébe. Ezt több ghánai újság beszámolója szerint az ottani magyar nagykövet, Szabó András kedden jelentette be.

Az 1 milliárd dollárosra tervezett Bridge Power nevű, olajjal és gázzal vegyesen működő hőerőmű egy közel 200 ezer lakosú óceánparti városban, Temában épül fel. Ez a 28 milliós Ghána második legnagyobb erőműve lesz.

A magyar nagykövetség közölte: a beruházást a GE magyarországi leányvállalatának turbináival szerelik fel. A követség szerint ezen kívül Magyarország több millió dollár értékben szállít majd eszközöket a projekt második szakaszához.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja Benjamin Dagadu ghánai olajipari miniszterhelyettest a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2015. november 3-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI

A ghánai lapok arról írnak, hogy az állami Eximbank is benne van a projekt finanszírozásában, erről Robert Ahomka-Lindsay ghánai kereskedelmi és ipari miniszter-helyettes is beszélt. A G7 azt írja, nincs nyoma annak, hogy a magyar kormány bárhogyan kommunikálta volna a beruházást, és nem világos, a beruházásban mennyi az állami pénz, így megkeresték a Külgazdasági és Külügyminisztériumot meg az Eximbankot is. (G7)