Helyre kell igazítania a kormány hazugságait az Országos Sajtószolgálatnak

Harmadfokon is a Magyar Helsinki Bizottságnak adott igazat a bíróság az MTI Országos Sajtószolgálatával szemben. A Bizottság közleménye szerint a Kúria szerdán kézbesített felülvizsgálati ítélete alapján az első és másodfokon eljáró bíróságok helyesen ítélték meg, hogy az MTI által fenntartott Országos Sajtószolgálat (OS) által közzétett közlemények tartalmáért az MTI is felelősséggel tartozik, így a valótlan közlemények esetén helyreigazításra kötelezhető.

A Bizottság 2017-ben indított helyreigazítási pert az OS ellen a Kormányzati Kommunikációs Központtól származó "hazug és sértő" közlemény miatt. A bíróság első és másodfokon is helyreigazításra kötelezte az OS-t.

A Helsinki szerint az elmúlt időszakban megváltozott az OS korábbi gyakorlata. Régebben az OS a közéleti szereplők közleményeit különösebb szerkesztés nélkül közölte, cserébe azok tartalmáért nem ők, hanem a közrebocsátó felelt. Az elmúlt időszakban viszont az OS bizonyos közlemények közzétételét megtagadta, gyakran arra hivatkozva, hogy azok közzétételével sérülnének valakinek a személyiség jogai. Így egy ideje szinte lehetetlen olyan közleményt közrebocsátani, amiben név szerint említik Orbán Viktort, Habony Árpádot vagy Tiborcz Istvánt, netán a közmédiát.

Más szereplők esetében viszont nem voltak ilyen fenntartásaik, így például a Kormányzati Kommunikációs Központ a Helsinki Bizottsággal szemben megfogalmazott "képtelen vádjait" simán lehozta az OS, sőt, azt később még az MTI is átvette és hírként közzétette, írja összefoglalójában a Bizottság.

Ez alapján azzal érveltek a bíróságon, hogy az lehetetlen, hogy az MTI egyrészt válogat a közlemények között, másrészt semmilyen jogi felelősséget sem visel a döntéseiért. Vagyis ha cenzúrázzák a közleményeket, akkor a valótlan tényeket tartalmazó közleményeket is kötelesek helyreigazítani. Az MTI viszont továbbra is azzal érvelt, hogy ők nem szerkesztik a közleményeket. A bíróság szerint viszont igenis szerkesztést végeznek, így felelősek a közlemények tartalmáért, a valótlan híreszteléseket kötelesek helyreigazítani. (Via Magyar Helsinki Bizottság)