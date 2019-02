Az MTVA vezérigazgatója szerint több mint 23 millió forintos kár érte őket a székházba bemenő ellenzéki politikusok miatt

A DK politikusa, Vadai Ágnes osztotta meg Facebookon, hogy Papp Dániel, az MTVA megbízott vezérigazgatója levélben fordult Kövér László házelnökhöz.

Vadai egyike volt annak a 13 ellenzéki képviselőnek, aki december közepén az MTVA székházában töltött egy éjszakát. A képviselők közül többeket az MTVA által felbérelt biztonsági őrök raktak ki, de a politikusok hiába tettek feljelentést, az ügyészség arra jutott, hogy az ellenzéki képviselőkkel szemben jogos volt az erőszak az MTVA székházban, ellenük indul nyomozás közérdekű üzem megzavarása miatt

Papp Dániel pedig most a házelnöknél is bejelentést tett az ellenzéki képviselők okozta károk miatt. A vezérigazgató levele szerint az MTVA több száz jogsértést rögzített, és az erkölcsi káron túl anyagi kár is érte őket. Összesítése szerint több mint 23 millió forint azoknak a kiadásoknak az összege, melyet a képviselők miatt ki kellett fizetniük.

Az évi 90 milliárd forintnyi közpénzből gazdálkodó közmédia vezérigazgatója szerint a költségek jelentős részét az épület biztonságának megőrzésével, biztosításával kapcsolatosak. A megsérült kerítés és ablakelemek cseréje pedig meghaladta a kétmillió forintot. Ezen kívül milliós összegekben mérhetőek a jogi képviselettel kapcsolatos költségek is.

Korábban már a folyamatosan durvuló, a biztonsági őrökre támadó ellenzéki képviselőkről írt az ügyészség is, amikor megállapították, hogy jogszerűen dobták ki a politikusokat az MTVA-ból, Papp Dániel pedig már január közepén arról beszélt, hogy az MTVA székházba behatoló ellenzékiek évekre visszamenőleg összezavarták a munkatársait.