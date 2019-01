Folyamatosan durvuló, a biztonsági őrökre támadó ellenzéki képviselőkről írt az ügyészség, amikor megállapították, hogy jogszerűen dobták ki a politikusokat az MTVA-ból

Ma érkezett meg Szél Bernadett független országgyűlési képviselőhöz a Központi Nyomozó Főügyészség levele, amiben elutasítják a politikusok hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentéseit. Az ellenzéki képviselők azután fordultak a rendőrséghez, hogy december 16-án és december 17-én erőszakot alkalmaztak velük szemben az MTVA székházában, noha őket mentelmi jog illeti meg, és a törvény szerint minden közintézménybe, így a közmédia épületébe is szabadon beléphetnek.

A folyamatosan durvuló, egyre agresszívabban kommunikáló országgyűlési képviselők több alkalommal fenyegetőztek azzal, hogy az épület előtt lévő dühös tömeg - 2006-hoz hasonlóan - meg fogja ostromolni a köztelevízió székházát

- többek között ezt állapítja meg az ügyészség, ahol egyébként az ügy vizsgálata során sem Hadházy Ákos, sem Szél Bernadett országgyűlési képviselőket nem hallgatták meg, nekik semmilyen kérdést sem tettek fel.

Az ügyészek verziója szerint Hadházy Ákos, Bangóné Borbély Ildikó, Varju László országgyűlési és Neidermüller Péter európai parlamenti képviselők támadólag léptek fel a fegyveres biztonsági őrökkel szemben. A DK-s Varju Lászlóról azt írják, hogy ő

„több alkalommal rendkívül erőteljesen nekiment a Fegyveres Biztonsági Őrség sorfalának, illetve egyes tagjainak, lökdösődést és dulakodást kezdeményezett.”

A Varjuval történtekről kiszivárgott belsős MTVA-s felvételt itt lehet megnézni.

A Fegyveres Biztonsági Őrség tagjait az országgyűlési képviselők folyamatosan provokálták, több alkalommal megtámadták őket, dulakodtak velük

- így interpretálták a történteket az ügyészségen.

Az jelentés szerint Hadházy és Varju „erőteljes” ellenállást tanúsítottak, amikor ki akarták dobni őket,

„mindketten két lábbal átkulcsolták egy-egy őr lábát, és másodpercekig szorították. Az MTVA épületében a dulakodás következtében a Fegyveres Biztonsági Őrség öt tagjának keletkeztek nyolc napon belül gyógyuló sérülései.”

Az ügyészségi dokumentumban arról van szó, hogy az ellenzéki képviselők nem hivatalos személyként voltak az MTVA székházában, ott egy politikai akcióban vettek részt, és céljuk az MTVA működésének megzavarása volt. A vádhatóság szerint az is rendben volt, hogy a rendőrök nem mentek be az épületbe, mikor az ellenzéki politikusok tőlük kértek segítséget a biztonsági őrök ellen, mert az MTVA-s őrök végig jogszerűen és arányosan jártak el, és hivatalos személy elleni erőszak gyanúja fel sem merült.

„Ez a Tanú című filmhez hasonló hangulatú dokumentum írásos beismerése annak, hogy az ügyészség a hatalom és a Fidesz szolgálatában áll”

- ezt mondta a feljelentés elutasításáról Szél Bernadett független országgyűlési képviselő. Szerinte az ország fele joggal dühös amiatt, hogy ki van rekesztve a közmédiából, hogy az adóforintjaiból propagandát folytat a kormány. Azt mondta, hogy ez látszott az MTVA épülete előtti tüntetéseken december közepén, a közmédiában pedig joggal félnek az emberek haragjától.

„Nem a stúdióra akartunk rátörni, hanem felelős emberrel beszélni, erre biztonsági őröket küldtek ránk. Nettó hazugság, hogy agresszíven léptünk volna fel, a munkánkat akartuk végezni”

- mondta a 444-nek Szél. Szerinte az MTVA nem tartotta be a törvényeket, amikor csak a biztonsági szolgálat vezetője volt hajlandó beszélni velük december közepén. Azt mondja, abszurd, hogy ne hivatalos személyként lettek volna az épületben, hiszen pont a képviselői igazolványuk felmutatása után engedték be őket, ahogy a tüntetésen szintén résztvevő momentumos Fekete-Győr András meg nem mehetett be, mert ő nem országgyűlési képviselő.

A képviselőknek 8 napjuk van panaszt tenni az ügyészség elutasítása ellen.

Az ügyészség tevékenysége és az MTVA-s ügyben hozott döntés ellen tegnap tüntettek a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete előtt.