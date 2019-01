Hadházy: Ha nem vigyázunk, ez az út a diktatúrába vezet

„Ha nem vigyázunk, ez az út a diktatúrába vezet"



- mondta Hadházy Ákos parlamenti képviselő a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete előtt szerda kora este.

Hadházy Ákos azután hirdetett tiltakozó megmozdulást, hogy hétfőn a Polt Péter vezette szervezet közölte: elutasította a Szél Bernadettel közös feljelentésüket az MTVA biztonsági őrei ellen, akik december közepén erőszakkal dobták ki őket a közmédia Kunigunda utcai székházából. Sőt, a feljelentés visszadobásával egy időben bejelentették:

"az MTVA és dolgozói sérelmére elkövetett cselekmények miatt tett feljelentések tárgyában a közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete és más bűncselekmények gyanúja állapítható meg, ezért a mai napon ismeretlen tettes ellen nyomozást rendeltünk el.”

Arról januárban szivárgott ki a 444-hez egy belsős MTVA-s videofelvétel, hogy a biztonsági őrök erőszakot alkalmaztak Varju László DK-s képviselővel szemben. A Hadházy Ákossal szemben alkalmazott erőszakot már a decemberi telefonos felvételeken látni lehetett, de kedden újabb felvételek szivárogtak ki.

A rendezvény elejére negyed 7-re néhány százan gyűltek össze az ügyészségnél, néhány tüntetőnél a transzparensek mellett pártzászlókat (MSZP, DK, Momentum) lehetett látni.

Hadházy Ákos beszédében azt mondta, az ügyészség ma hatalom egyik legfontosabb bástyája. Decemberben egy másik fontos bástyánál, a propagandamédiánál voltak a képviselők. Hadházy szerint ez a két erős bástya tartja fenn a hatalmat. A képviselő minden demonstrálónak megköszönte, hogy hétköznap délután is kijöttek tüntetni, és az elmúlt hetekben kapott támogató beszélgetésekre, telefonokra is visszaemlékezett. A tömeg ekkor Veletek vagyunk-ot kezdett skandálni.

Hadházy ezután arról beszélt, mi lehet az oka annak, hogy nem jönnek ki többen tüntetni. Szerinte nem félnek a magyarok, ugyanis nem rosszabbak, mint a szerbek vagy a románok, akik sokkal gyakrabban tüntetnek sokkal nagyobb tömegben. A képviselő azt mondta, az emberek vagy nem tudják, milyen nagy a baj, vagy nem bíznak a sikerben. Utóbbiaknak azt üzente, ha van 100 ezer ember, aki nem megy ki, mert azt hiszi, úgysincs értelme, akkor az a 100 ezer ember már változtathatott volna a dolgokon, ha mégis kimegy tüntetni.

A képviselő szerint a hatalom megijedt a közmédiás akciójuktól, félnek, mert tudják a fideszesek, hogy elindultak a Tádzsikisztánhoz hasonló diktatúráig vezető úton.

„De mi azért vagyunk itt, mert nem vagyunk hajlandóak végigmenni velük ezen az úton.”

Hadházy szerint az, hogy az ügyészség az MTVA-székházból kidobott képviselők ellen fordult, mérföldkő ezen az úton, mert eddig az ügyészség csak nem nyomozott a fideszes korrupció után, most viszont a rendőrség és az ügyészség úgy döntött, nem védi meg a képviselőket, megüzenték a Bayer Zsolthoz hasonló uszítóknak, hogy szabad az út előttük, csinálják csak, amit akarnak.

Hadházy azt mondta, most a munka ideje van, dolgozni kell mindenkinek, meg kell győzni a Fidesz szavazóit arról, hogy hazugságokkal etetik őket. Meg kell szervezni az ellenzéket is.

„Tudom, hogy ez nem egy lelkesítő beszéd, de semmi mást nem tudok mondani, mint hogy dolgozni kell, dolgozni, dolgozni és dolgozni.”

Szél Bernadett is a jelenlétet köszönte meg a tüntetőknek. Azt mondta, az összefogás nemcsak az ellenzéki pártok között alakul, hanem a pártok és a választók között is. Feltette a kérdést a propagandamédia munkatársainak: gondolták volna, hogy 2018-ban megválasztott parlamenti képviselőket fognak bántalmazni a közmédia székházában.

Szél szerint az MTVA munkatársai is elismerték, hogy a képviselőknek joguk van belépni a közmédia épületébe, hiszen eleve a képviselői igazolványukkal jutottak be, a momentumosokat pont ezért nem is engedték be. Szerinte az ügyészek a képviselők elleni eljárásban az esküjüket szegik meg, hiszen megfogadták, hogy a munkájukat részrehajlás nélkül fogják végezni.

„Ezt az országot nem az ellenzék tudja visszatéríteni a demokratikus jogállamisághoz, hanem a helyesen cselekvő emberek.”

- mondta.

A monentumos Cseh Katalin azt mondta, az ügyészség a Momentum festékét lemoshatja, de a bűnöket soha.

„Még mindig nem tudjuk, hová tűnt a magánnyugdíjpénztárakból ellopott vagyont, hogy miből lett Kósa Lajos anyjának sertéstelepe, hogy hogyan vásárolták fel a Balatont. (...) Nem fogjuk hagyni, hogy elfelejtsék ezeket a bűnöket.”



Cseh szerint az ügyészek feladata éppen az lenne, hogy kivizsgálja ezeket a korrupciós ügyeket, és hogy rájöjjön, hogyan lett Orbán Viktor Mészáros Lőrinc és Tiborcz István maszkja mögött az ország leggazdagabb emberévé. A politikus szerint az ügyészség ma nem a magyarokat védi, hanem a magángépen utazó Orbánt az emberek ellen.

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes azt mondta, az ország nem a Fideszre szavazó 52 százalékának fejében van egy kockás füzet, amiben szépen gyűlnek a bűnök és a nevek, és ezeket nem fogják kitörölni akkor sem, ha már nem a Fidesz lesz hatalmon. A képviselő szerint a hatalom senkit nem vesz emberszámba saját magán kívül, sem az ellenzéket, sem az ellenzéki szavazókat.

A tüntetésen beszélt még Tordai Bence (Párbeszéd), Bősz Anett (Liberálisok) és Gréczy Zsolt (DK).